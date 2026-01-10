La prima sfida (non ufficiale) del 2026 tra il numero uno al mondo Carlos Alcaraz e il numero due al mondo Jannik Sinner va al tennista spagnolo. Nel match esibizione sul campo dell'Incheon Inspire Arena di Seul lo spagnolo chiude in due set (7-5, 7-6) tra spettacolo, risate e anche qualche colpo “vero”.

I due padroni assoluti del tennis mondiale si sono affrontati in un palazzetto sold out tra sorrisi di bambini (uno ha scambiato qualche colpo contro Alcaraz impugnando la racchetta di Sinner), applausi scroscianti e buoni scambi che hanno fatto da aperitivo a quella che sarà la nuova stagione 2026 con il primo Slam agli Australian Open.

Nella passata stagione si sono divisi equamente i tornei dello Slam con l’italiano che ha trionfato agli Australian Open e Wimbledon e lo spagnolo vincente al Roland Garros e agli Us Open. Sinner, fermato per il caso Clostebol a inizio stagione, ha chiuso la stagione con il bis agli Atp Finals di Torino. Manca poco è la sfida per il primo Slam e la posizione numero uno del ranking Atp ripartirà da Melbourne.