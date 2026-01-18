Esordio in chiaroscuro per i tennisti italiani agli Australian Open a Melbourne: vince senza problemi Jasmine Paolini, fermato invece da problemi intestinali e dall’avversario Flavio Cobolli. La numero uno azzurra ha superato la russa Aljaksandra Sasnovich in due set (6-1, 6-2) in appena un'ora e dieci minuti.

Sconfitta inattesa invece per Flavio Cobolli che cede in tre set (7-6, 6-4, 6-1) con il britannico Arthur Fery, numero 186 del mondo, in due ore e quattordici minuti di gioco. Un esordio complicato per il tennista azzurro che sin dall’inizio del match ha dovuto combattere con alcuni problemi intestinali, che non hanno mai consentito a Flavio di entrare nel match.