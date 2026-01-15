Con il sorteggio del tabellone prende il via ufficialmente il primo Slam della nuova stagione. A Melbourne la fortuna (e la classifica Atp) disegnano un tabellone degli Australian Open ricco di spunti per i tennisti azzurri. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono stati collocati nella parte bassa del tabellone e potrebbero sfidarsi in semifinale. Il numero due del mondo cercherà il terzo successo consecutivo nella “terra dei canguri” debuttando contro il francese Hugo Gaston. Il nuovo numero 5 della classifica Atp affronterà all’esordio il belga Raphael Collignon.

Il percorso di Jannik Sinner

Un cammino che può nascondere molte trappole quello che dovrà affrontare il campione in carica e testa di serie numero 2 del torneo. Sinner esordirà con Gaston e al terzo turno potrebbe trovare il giovane brasiliano Joao Fonseca, mentre nei quarti uno tra Ben Shelton e Casper Ruud. In semifinale, sulla sua strada, potrebbe esserci uno tra Novak Djokovic e l’azzurro Musetti, inserito nel quarto del serbo.

Musetti e gli altri italiani

Percorso complicato per Lorenzo Musetti che inizierà la sua avventura a Melbourne con Collignon. Nel secondo turno potrebbe trovare sulla sua strada Lorenzo Sonego, impegnato al primo turno contro lo spagnolo Taberner, in un derby tutto italiano in terra australiana. Nel suo spicchio di tabellone figurano inoltre Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. Prova “hard” subito per Matteo Berrettini che affronterà all’esordio la testa di serie numero 6 Alex De Minaur, nel quarto guidato da Carlos Alcaraz.

Jasmine Paolini nella parte di tabellone della Sabalenka

Nel torneo femminile Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, inizierà il suo percorso a Melbourne contro una qualificata. La toscana inserita nella parte alta del tabellone potrebbe affrontare la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka nei quarti di finale. Dalla sua parte anche Marta Kostyuk ed Ekaterina Alexandrova, possibile avversaria negli ottavi. Elisabetta Cocciaretto esordirà contro Julia Grabher, con un potenziale terzo turno contro Iga Swiatek.