In archivio anche la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza e, come ogni settimana, la redazione di LaC News24 la racconta attraverso la Top 11 dei migliori della giornata. L’allenatore della settimana è Corapi, che continua a vincere alla guida della Paolana, come avvenuto ieri nella difficile trasferta di Rossano.

La difesa

Partendo dal blocco arretrato, tra i pali ci va Gordinho. Il portiere della Virtus Rosarno si erge in un paio di interventi nell'1-1 interno contro il Soriano Fabrizia. Proprio un difensore è il marcatore del Soriano Fabrizia e che si aggiudica un posto in top 11, ovvero Vottari. L'altro difensore in gol è Sbrissa, nel 2-2 del Trebisacce in casa della DB Rossoblù Luzzi. Chiude il terzetto lo statunitense dello Stilomonasterace, Jessiman.

Il centrocampo

A centrocampo spica tanta qualità e tanta affidabilità. Innanzitutto ecco Christian Lavecchia, ormai emblema della Palmese e man of the match nella vittoria in casa del Cittanova. Contribuisce alla vittoria del Brancaleone Angì e dunque alla rincorsa play off. Non segnano, ma erano uno di fronte all'altro Filidoro e Leonori A., rispettivamente di DB Rossoblù Luzzi e Trebisacce.

L’attacco

Il tridente offensivo è esplosivo e stavolta a prendersi le copertine è Thiakane. L'attaccante del Praiatortora è autore della straripante azione del gol, iniziata a centrocampo e portandosi dietro mezza squadra del Castrovillari. La Reggioravagnese si aggiudica il derby contro il Bocale, e l'uomo derby è Luis Simigliani dal momento che oltre al gol sforna anche l'assist del 2-1 a tempo scaduto. Chiude il terzetto l'eterno Attilio Angotti, doppietta nella vittoria della Paolana a Rossano.