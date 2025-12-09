Anche la tredicesima giornata del campionato di Promozione A è andata in archivio e, come di consueto, la redazione sportiva del network LaC ha stilato la formazione ideale dell’ultimo turno.

In panchina c’è il tecnico della PLM Morrone, Lorenzo Stranges, che con i suoi ha sbancato il “Brillia” imponendosi 2-1 sul Corigliano, concorrente diretta al salto di categoria. Con i tre punti la Morrone continua la sua corsa al vertice della classifica. I granata mandano in Top 11 anche Brandalisse, autore del primo gol, e il difensore Scarnato. A completare il reparto difensivo ci sono Schirripa del Sersale (vittorioso 2-1 in casa del Rocca di Neto) e Yaya del Cassano Sybaris. Proprio il Cassano – terzo in classifica – è la squadra che può vantare nella formazione ideale altri due elementi: il portiere Michelutti e l’attaccante Foissac. L’estremo difensore ha neutralizzato il rigore del brasiliano Tiengo, che avrebbe consentito alla Virtus Acri di pareggiare, mentre la rete di Foissac è risultata decisiva per i tre punti in trasferta.

A centrocampo riecco De Moura del Campora, protagonista con la rete vittoria contro il Cotronei. Completano la linea mediana, oltre al già citato Brandalisse, Leto del Mesoraca e Gimenez del Kratos Bisignano (vittorioso 4-1 nel derby della città cratense).

In avanti, insieme a Foissac, ci sono Bertucci dello Scalea e il giovane bomber del Sersale, Deodati.