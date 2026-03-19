Cinque giornate alla fine e con una Virtus Rosarno che, almeno virtualmente, non ha più nulla da chiedere a questo campionato e con la compagine amaranto che, seppur indirettamente, è già volta alla prossima stagione. Ci sono comunque ancora le ultime cinque partite del campionato di Eccellenza da disputare e una stagione da chiudere nel migliore dei modi.

Parla Morgante

Di questo, e del cammino della Virtus Rosarno, ne ha parlato Francesco Morgante ai microfoni di LaC News24. Ecco le parole del calciatore amaranto: «Rimangono cinque partite che sono importanti per il nostro morale, e sicuramente ci piacerebbe scalare qualche posizione in classifica con delle vittorie».

Dopo la rivoluzione nel mercato di dicembre, la squadra ha accelerato i tempi nel trovare gli equilibri e gli assetti giusti e il merito va sia ai pochi che sono rimasti e sia ai nuovi che hanno accelerato l'ambientamento: «Abbiamo avuto un momento duro a dicembre - ammette - i compagni nuovi, però, sono riusciti ad ambientarsi subito con il gruppo. Ci è voluta qualche settimana ma ora siamo un gruppo solido».

Talento di casa

Passando però proprio a Morgante, nonostante la giovane età è uno dei "veterani" della squadra poichè, da rosarnese doc, incarna l'attaccamento alla maglia: «Sono giovane, ma è già la mia terza stagione con questa maglia quindi cerco di trasmettere ai miei compagni, soprattutto a quelli di fuori, cosa significhi giocare in una piazza come questa».

Non solo, poichè il difensore attualmente è anche il giocatore più impiegato da mister Graziano Nocera che, insieme alla società, lo reputano un punto fermo: «Sono molto contento del mio impiego, lavoro tutti i giorni per farmi sempre trovare pronto la domenica e ringrazio sia il mister che la società per la fiducia che mi dimostrano ogni volta. Per quanto riguarda la mia stagione, sono abbastanza soddisfatto. Ho fatto molte buone prestazioni, inoltre mi aspettavo di fare bene perché lavoro con i miei compagni da agosto, e ora siamo pronti a dare tutto nelle prossime cinque gare che ci aspettano».