La Pallavolo Milani Rende conquista la promozione in Serie B superando per 3-1 la Diper Jolly Cinquefrondi nella gara decisiva della finale playoff di Serie C maschile. Davanti al pubblico del PalaPirossigeno, la formazione cosentina completa l’opera dopo il successo ottenuto al tie-break nella gara d’andata e chiude la serie senza dover ricorrere alla “bella”.

La squadra di casa sfrutta subito il fattore campo in una partita equilibrata nelle battute iniziali. La Jolly parte con il giusto atteggiamento, ma Rende trova maggiore lucidità nei momenti chiave e si aggiudica il primo set ai vantaggi per 27-25, mettendo il primo tassello verso la promozione.

Nel secondo parziale la Milani prende in mano il match con maggiore continuità, approfittando di alcuni errori degli ospiti e allungando fino al 25-17 che vale il doppio vantaggio e avvicina sensibilmente il traguardo della Serie B. La Jolly Cinquefrondi, però, non si arrende. La formazione allenata da Salvatore Albanese reagisce con orgoglio, annulla tre match point e riesce a portare a casa il terzo set per 29-27, rimandando la festa dei padroni di casa.

Nel quarto set emergono la solidità e la maggiore brillantezza della Pallavolo Milani. La squadra cosentina mantiene il controllo del gioco, mentre la Jolly paga le energie spese nel tentativo di riaprire la sfida. Il 25-17 finale sancisce la promozione e dà il via alla festa del pubblico rendese.

Per la società guidata dal presidente Attilio Gagliardi si tratta del coronamento di una stagione di alto profilo. La Pallavolo Milani aveva già messo in bacheca la Coppa Calabria, riportando il trofeo a Rende dopo 33 anni, e nei playoff aveva eliminato Innova Volley e Olimpia Bagnara, confermando il proprio valore fino all’ultimo atto.

Si ferma invece in finale il percorso della Diper Jolly Cinquefrondi, che esce comunque tra gli applausi dopo un campionato da protagonista. La formazione reggina, sostenuta anche a Rende da un folto gruppo di tifosi, ha provato a riaprire il confronto ma ha dovuto cedere davanti alla maggiore concretezza degli avversari. La Pallavolo Milani Rende torna così in Serie B, al termine di una stagione chiusa nel modo migliore.