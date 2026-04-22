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Inchiesta della Procura di Crotone su fondi Pnrr

La Procura di Crotone ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’utilizzo dei fondi del Pnrr destinati all’assistenza domiciliare integrata. L’obiettivo è verificare la correttezza delle prestazioni erogate e dei rimborsi riconosciuti.

22 aprile, 2026
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crotone · procura crotone · fondi pnrr
Cronaca

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22 aprile 2026
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Cronaca

22 aprile 2026
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