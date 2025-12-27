Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Maida, capannone in fiam...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Maida, capannone in fiamme: vigili del fuoco al lavoro

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di tre autobotti per il rifornimento idrico, sono impegnate dalle ore 12.30 circa nel comune di Maida (CZ) per un incendio che ha interessato un capannone di circa 1500 mq adibito ad attività commerciale e deposito, con struttura portante in muratura.
Alle operazioni di confinamento ed estinzione del rogo stanno prendendo parte complessivamente 21 unità dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso risultano tuttora in corso.
Al momento non si registrano danni a persone. Gli ulteriori accertamenti finalizzati a stabilire le cause dell’incendio verranno effettuati al termine delle operazioni di spegnimento.

27 dicembre, 2025
Tag
incendio · maida · catanzaro
Cronaca

Cariati, barca irraggiungibile per un disabile

27 dicembre 2025
Ore 11:50
Cariati, barca irraggiungibile per un disabile
Cronaca

Sequestrata una tonnellata di fuochi d'artificio nel Cosentino

27 dicembre 2025
Ore 07:59
Sequestrata una tonnellata di fuochi d'artificio nel Cosentino
Cronaca

Maxi sequestro a Gioia Tauro, fermati 435 kg di cocaina

24 dicembre 2025
Ore 13:02
Maxi sequestro a Gioia Tauro, fermati 435 kg di cocaina
Cronaca

Tis in piazza davanti al Comune di Mirto Crosia

24 dicembre 2025
Ore 13:01
Tis in piazza davanti al Comune di Mirto Crosia
Cronaca

Sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro

24 dicembre 2025
Ore 06:33
Sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro
Cronaca

Lauropoli, sventrato l'Atm delle Poste nella notte

23 dicembre 2025
Ore 19:42
Lauropoli, sventrato l'Atm delle Poste nella notte
Cronaca

Assalto alle poste di Cassano, divelto il bancomat

23 dicembre 2025
Ore 12:10
Assalto alle poste di Cassano, divelto il bancomat
Cronaca

64 anni di dolore, una scalinata alle vittime del treno

23 dicembre 2025
Ore 12:08
64 anni di dolore, una scalinata alle vittime del treno
Cronaca

Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga

22 dicembre 2025
Ore 18:21
Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga
Cronaca

Locri, due detenuti evadono dal carcere

20 dicembre 2025
Ore 10:45
Locri, due detenuti evadono dal carcere
Cronaca

Maxi operazione antidroga in tutta Italia: controlli a tappeto a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

20 dicembre 2025
Ore 08:40
Maxi operazione antidroga in tutta Italia: controlli a tappeto a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
Cronaca

Sette nuovi magistrati a Vibo Valentia

19 dicembre 2025
Ore 13:20
Sette nuovi magistrati a Vibo Valentia
Cronaca

Rinascita Scott, condanne e assoluzioni

18 dicembre 2025
Ore 18:37
Rinascita Scott, condanne e assoluzioni
Cronaca

Scomparsa Causil, Femm.IN: «Inquietante il silenzio»

18 dicembre 2025
Ore 12:41
Scomparsa Causil, Femm.IN: «Inquietante il silenzio»
Cronaca

Rinascita Scott, attesa per la sentenza d'appello

18 dicembre 2025
Ore 12:35
Rinascita Scott, attesa per la sentenza d'appello
Cronaca

Chindamo: «Dieci anni in cerca di verità e giustizia»

18 dicembre 2025
Ore 12:34
Chindamo: «Dieci anni in cerca di verità e giustizia»
Cronaca

Falso invalido a Zungri: sequestro beni

18 dicembre 2025
Ore 09:38
Falso invalido a Zungri: sequestro beni
Cronaca

Omicidio Chindamo, il fratello Vincenzo in Tribunale

18 dicembre 2025
Ore 09:27
Omicidio Chindamo, il fratello Vincenzo in Tribunale
Cronaca

Catanzaro, elezioni studentesche Umg: denunciata un'aggressione

17 dicembre 2025
Ore 13:11
Catanzaro, elezioni studentesche Umg: denunciata un'aggressione
Cronaca

Catanzaro, il Consiglio dell'ordine degli avvocati sotto accusa

17 dicembre 2025
Ore 12:39
Catanzaro, il Consiglio dell'ordine degli avvocati sotto accusa
Cronaca

Sequestrati 248 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro

17 dicembre 2025
Ore 06:37
Sequestrati 248 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Playlist - Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Sogni d'inchiostro, inaugurata la mostra di stranieri

Sogni d'inchiostro, inaugurata la mostra di stranieri