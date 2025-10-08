Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Rissa tra ragazze in cen...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca
Rissa tra ragazze in centro: paura a Rossano

Due adolescenti si scontrano in via Nazionale a Rossano davanti a passanti e bambini. I video della lite diventano virali, accendendo il dibattito sui comportamenti dei giovani

8 ottobre, 2025
Tag
corigliano rossano · rissa · adolescenti
Cronaca

Sparatoria a Reggio, ferito un carrozziere

7 ottobre 2025
Ore 12:18
Sparatoria a Reggio, ferito un carrozziere
Cronaca

Stalking e violenze nel Crotonese, 5 arresti

8 ottobre 2025
Ore 06:57
Stalking e violenze nel Crotonese, 5 arresti
Cronaca

Ricercato per associazione mafiosa arrestato a Lamezia

8 ottobre 2025
Ore 06:24
Ricercato per associazione mafiosa arrestato a Lamezia
Cronaca

Discarica abusiva in fiamme a Catanzaro

7 ottobre 2025
Ore 12:17
Discarica abusiva in fiamme a Catanzaro
Cronaca

Fuscaldo, incendio doloso uccide cinque cavalli

7 ottobre 2025
Ore 12:16
Fuscaldo, incendio doloso uccide cinque cavalli
Cronaca

Incendio al campo rom di Catanzaro

6 ottobre 2025
Ore 15:34
Incendio al campo rom di Catanzaro
Cronaca

Filandari, gambizzato il figlio di un assessore comunale

6 ottobre 2025
Ore 12:02
Filandari, gambizzato il figlio di un assessore comunale
Cronaca

Vibo, studenti in piazza al grido di "Palestina libera"

3 ottobre 2025
Ore 13:50
Vibo, studenti in piazza al grido di \"Palestina libera\"
Cronaca

Incendio a Cosenza, tanta paura ma nessun ferito grave

2 ottobre 2025
Ore 19:16
Incendio a Cosenza, tanta paura ma nessun ferito grave
Cronaca

Incendio a Cosenza, tanta paura ma nessun ferito grave

2 ottobre 2025
Ore 14:15
Incendio a Cosenza, tanta paura ma nessun ferito grave
Cronaca

Cetraro, altri due arresti per mafia

2 ottobre 2025
Ore 12:28
Cetraro, altri due arresti per mafia
Cronaca

'Ndrangheta, dominio globale della cocaina

2 ottobre 2025
Ore 12:16
'Ndrangheta, dominio globale della cocaina
Cronaca

Dichiarazioni del Ministro Matteo Salvini su Global Sumud Flotilla

1 ottobre 2025
Ore 19:47
Dichiarazioni del Ministro Matteo Salvini su Global Sumud Flotilla
Cronaca

'Ndrangheta, tre arresti per l'omicidio Gaetani

1 ottobre 2025
Ore 12:51
'Ndrangheta, tre arresti per l'omicidio Gaetani
Cronaca

Cosenza, aperta un'indagine per 23enne morto sul lavoro

30 settembre 2025
Ore 12:38
Cosenza, aperta un'indagine per 23enne morto sul lavoro
Cronaca

Soverato e dintorni, 22 strutture ricettive sanzionate dalla Guardia di Finanza

30 settembre 2025
Ore 05:30
Soverato e dintorni, 22 strutture ricettive sanzionate dalla Guardia di Finanza
Cronaca

Rapimento Sofia, perizia psichiatrica per Rosa Vespa

29 settembre 2025
Ore 17:41
Rapimento Sofia, perizia psichiatrica per Rosa Vespa
Cronaca

Tromba marina al largo della costa jonica calabrese

27 settembre 2025
Ore 10:01
Tromba marina al largo della costa jonica calabrese
Cronaca

Vibo, in viale De Gasperi paralisi senza fine

26 settembre 2025
Ore 17:31
Vibo, in viale De Gasperi paralisi senza fine
Cronaca

Furto di farmaci oncologici per 700mila euro a Cirò

26 settembre 2025
Ore 11:47
Furto di farmaci oncologici per 700mila euro a Cirò
Cronaca

Piantagioni di marijuana rinvenute tra Tiriolo e Settingiano

26 settembre 2025
Ore 06:15
Piantagioni di marijuana rinvenute tra Tiriolo e Settingiano
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Società

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione