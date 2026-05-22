Strage del Raganello, condannato il sindaco Tocci.
Sentenza pronunciata dai giudici del Tribunale di Castrovillari per la strage del Raganello, dell’agosto 2018. Condannati il sindaco di Civita, Alessandro Tucci, e una guida turistica. Assolti gli altri due imputati.
A Cosenza ora, dove si allarga il caso dello studente aggredito da uno steward allo stadio “Marulla” durante una partita di beneficenza per uno striscione di contestazione al presidente della società di calcio cittadina, Eugenio Guarascio. Dopo l’uscita della notizia sulle nostre testate sono intervenuti sia il sindaco Franz Caruso sia la società stessa con un post che nega la propria organizzazione dell’evento. Ma le immagini diffuse via social dagli account ufficiali rossoblù sembrano smentire la società stessa.