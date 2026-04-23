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Economia e Lavoro

Carburante alle stelle, l'allarme di Ryanair

E il prezzo alle stelle del carburante mette pressione anche sui voli da e per la Calabria, con possibili effetti sulle prenotazioni turistiche. È l’allarme lanciato da Ryanair

23 aprile, 2026
Tag
volo ryanair · caro carburante
Economia e Lavoro

Carburante alle stelle, l'allarme di Ryanair

23 aprile 2026
Ore 12:23
Carburante alle stelle, l'allarme di Ryanair
Economia e Lavoro

Caro carburante, pescherecci fermi a Vibo Marina

23 aprile 2026
Ore 12:16
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Economia e Lavoro

Vertenza Konecta, a Crotone un flash mob dei lavoratori

22 aprile 2026
Ore 18:30
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Economia e Lavoro

Reddito di merito, all'Unical c'è chi dice no

22 aprile 2026
Ore 12:53
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Economia e Lavoro

L'Accademia del bergamotto celebra il made in Italy

21 aprile 2026
Ore 11:42
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Pescherecci fermi, allarme costi nel settore mari

21 aprile 2026
Ore 11:40
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Economia e Lavoro

Sviluppo del Mezzogiorno, un convegno a Paola

21 aprile 2026
Ore 11:39
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Economia e Lavoro

Sciopero ferroviario, giovedì possibili disagi

21 aprile 2026
Ore 11:36
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Economia e Lavoro

Caro energia, verso il blocco dello Stretto di Messina

20 aprile 2026
Ore 19:14
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Economia e Lavoro

È nato il Distretto turistico Basso Tirreno cosentino

19 aprile 2026
Ore 10:37
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Economia e Lavoro

Produzione e mercato, nasce una nuova alleanza

17 aprile 2026
Ore 11:58
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Made in Italy, a Reggio eccellenze e creatività

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Economia e Lavoro

Caro carburanti, ancora su i prezzi

16 aprile 2026
Ore 12:10
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Vinitaly, bilancio positivo per la Calabria

15 aprile 2026
Ore 11:28
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15 aprile 2026
Ore 11:22
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Diritti e sicurezza al centro del congresso Feneal Uil

14 aprile 2026
Ore 18:10
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Economia e Lavoro

La Calabria continua a stupire il Vinitaly

14 aprile 2026
Ore 13:03
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Economia e Lavoro

La Calabria straordinaria al Vinitaly di Verona

13 aprile 2026
Ore 11:55
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Economia e Lavoro

Guerra, prezzo gasolio agricolo raddoppiato in un mese

13 aprile 2026
Ore 11:46
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Caro carburante, l'intera economia calabrese a rischio

12 aprile 2026
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Vertenza Rsa San Francesco, raggiunto l'accordo

11 aprile 2026
Ore 11:52
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