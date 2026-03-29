Social
Temi del giorno
Home page>Video>Economia e Lavoro>Cosenza, Fidapa rilancia...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro

Cosenza, Fidapa rilancia la filiera agroalimentare

A Cosenza si è tenuto un convegno dedicato alla trasformazione tecnologica della filiera agroalimentare.

29 marzo, 2026
Tag
cosenza · agroalimentare calabria
Economia e Lavoro

Tirocinanti, una soluzione per gli esclusi

29 marzo 2026
Ore 10:36
Tirocinanti, una soluzione per gli esclusi
Economia e Lavoro

Concours mondial de Bruxelles, focus sulla biodiversità

29 marzo 2026
Ore 12:37
Concours mondial de Bruxelles, focus sulla biodiversità
Economia e Lavoro

Rottamazione, la Confapi incontra la Lega

28 marzo 2026
Ore 13:41
Rottamazione, la Confapi incontra la Lega
Economia e Lavoro

Ciucci a Villa ottimista sul sì della Corte dei Conti

28 marzo 2026
Ore 13:35
Ciucci a Villa ottimista sul sì della Corte dei Conti
Economia e Lavoro

Giudici del Concours de Bruxelles alla scoperta di Cirò

28 marzo 2026
Ore 13:33
Giudici del Concours de Bruxelles alla scoperta di Cirò
Economia e Lavoro

Il destino dei Tis, circa mille ancora in bilico

27 marzo 2026
Ore 12:51
Il destino dei Tis, circa mille ancora in bilico
Economia e Lavoro

Caro energia, Colacchio riduce la produzione

27 marzo 2026
Ore 12:50
Caro energia, Colacchio riduce la produzione
Economia e Lavoro

Vibo Marina, 4 anni per spostare i depositi costieri

25 marzo 2026
Ore 13:12
Vibo Marina, 4 anni per spostare i depositi costieri
Economia e Lavoro

La Camera di commercio premia le imprese storiche

24 marzo 2026
Ore 19:45
La Camera di commercio premia le imprese storiche
Economia e Lavoro

A Reggio il congresso regionale Uil pensionati

24 marzo 2026
Ore 19:43
A Reggio il congresso regionale Uil pensionati
Economia e Lavoro

Cassano, il maltempo blocca i cantieri

24 marzo 2026
Ore 13:00
Cassano, il maltempo blocca i cantieri
Economia e Lavoro

In calabria diesel a 2 euro al litro

22 marzo 2026
Ore 11:39
In calabria diesel a 2 euro al litro
Economia e Lavoro

Sorical, cambio ai vertici: Naccari Carlizzi presidente

21 marzo 2026
Ore 12:31
Sorical, cambio ai vertici: Naccari Carlizzi presidente
Economia e Lavoro

All Unical la premiazione di xpitch e summer school

18 marzo 2026
Ore 20:05
All Unical la premiazione di xpitch e summer school
Economia e Lavoro

Ciclone Harry quasi 91 milioni di danni

16 marzo 2026
Ore 20:39
Ciclone Harry quasi 91 milioni di danni
Economia e Lavoro

«Puntare su una carta unica dei servizi regionali»

14 marzo 2026
Ore 13:06
«Puntare su una carta unica dei servizi regionali»
Economia e Lavoro

Lavoro, Calabria ultima in Italia per occupati

13 marzo 2026
Ore 13:34
Lavoro, Calabria ultima in Italia per occupati
Economia e Lavoro

Vibo, turismo e imprese a confronto per fare rete

13 marzo 2026
Ore 13:27
Vibo, turismo e imprese a confronto per fare rete
Economia e Lavoro

Edilizia, l'aumento dei prezzi preoccupa Ance Calabria

12 marzo 2026
Ore 11:53
Edilizia, l'aumento dei prezzi preoccupa Ance Calabria
Economia e Lavoro

Calabria export da record oltre 1 miliardo di euro

12 marzo 2026
Ore 11:51
Calabria export da record oltre 1 miliardo di euro
Economia e Lavoro

Scambi commerciali tra i porti di Gioia Tauro e Itajai

12 marzo 2026
Ore 11:49
Scambi commerciali tra i porti di Gioia Tauro e Itajai

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio