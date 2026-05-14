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Economia e Lavoro

Donne e lavoro, Calabria maglia nera

La Calabria è ultima in Italia per il lavoro femminile. Lo dice l’ultimo reportsul mercato del lavoro: occupazione ferma, pochi asili nido, stipendi tra i più bassi del Paese.

14 maggio, 2026
Tag
lavoro calabria
Economia e Lavoro

Donne e lavoro, Calabria maglia nera

14 maggio 2026
Ore 12:03
Donne e lavoro, Calabria maglia nera
Economia e Lavoro

Tuttofood, bilancio positivo per la Calabria

14 maggio 2026
Ore 11:55
Tuttofood, bilancio positivo per la Calabria
Economia e Lavoro

Locri, presentato il report della camera di commercio

14 maggio 2026
Ore 11:53
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Economia e Lavoro

Nasce epyca borsa di studio in nome di fernando rota

13 maggio 2026
Ore 11:13
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Economia e Lavoro

Uil Fp, primo congresso regionale della Calabria

12 maggio 2026
Ore 12:45
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Economia e Lavoro

Calabria al Tuttofood, focus sulla biodiversità

12 maggio 2026
Ore 12:38
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Economia e Lavoro

La Calabria protagonista al Tuttofood di Milano

11 maggio 2026
Ore 12:00
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Economia e Lavoro

Giustizia, a rischio 1500 lavoratori del Pnrr

11 maggio 2026
Ore 11:53
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Economia e Lavoro

Aeroporto dello Stretto, svelata data d'inaugurazione

9 maggio 2026
Ore 12:31
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Economia e Lavoro

Career day, è subito boom di incontri tra aziende e giovani

8 maggio 2026
Ore 19:54
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Economia e Lavoro

Ciclone Harry, fondi alle imprese

7 maggio 2026
Ore 12:24
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Economia e Lavoro

Konecta, la protesta alla cittadella regionale

5 maggio 2026
Ore 11:44
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Economia e Lavoro

Caro benzina, calabresi infuriati: «Così non si vive»

5 maggio 2026
Ore 11:33
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Economia e Lavoro

I neolaureati calabresi guadagnano meno degli altri

5 maggio 2026
Ore 10:07
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Economia e Lavoro

Catanzaro, commercianti chiedono piano d'azione urgente

4 maggio 2026
Ore 12:34
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Economia e Lavoro

Trasporto locale, scattano gli aumenti

4 maggio 2026
Ore 12:26
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Economia e Lavoro

Ponte primo maggio, in Calabria 73mila al lavoro

3 maggio 2026
Ore 12:15
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Economia e Lavoro

Il bergamotto a Bruxelles sempre più vicino all'igp

3 maggio 2026
Ore 12:15
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Economia e Lavoro

Emigrazione giovanile, persi 100mila calabresi 25-34

2 maggio 2026
Ore 11:23
Emigrazione giovanile, persi 100mila calabresi 25-34
Economia e Lavoro

Lavoro di qualità nelle strutture turistico alberghiere

1 maggio 2026
Ore 14:12
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Economia e Lavoro

Occhiuto svela il nuovo aeroporto di Reggio Calabria

29 aprile 2026
Ore 19:15
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