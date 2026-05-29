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Economia e Lavoro

Premio Elaioteca, riconoscimento ai produttori di olio

Si rinnova l'appuntamento promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza per l'assegnazione dei riconoscimenti ai migliori produttori di olio extravergine di oliva.

29 maggio, 2026
Tag
olio calabria
Economia e Lavoro

Vertenza Tis, proclamato lo stato di agitazione

27 maggio 2026
Ore 12:31
Vertenza Tis, proclamato lo stato di agitazione
Economia e Lavoro

Galleria Sansinato riaperta, scongiurata altra chiusura

29 maggio 2026
Ore 13:25
Galleria Sansinato riaperta, scongiurata altra chiusura
Economia e Lavoro

Tropea già piena di turisti ma il lungomare è ferito

29 maggio 2026
Ore 13:09
Tropea già piena di turisti ma il lungomare è ferito
Economia e Lavoro

San Nicola Arcella, via al cantinamento marino

28 maggio 2026
Ore 12:00
San Nicola Arcella, via al cantinamento marino
Economia e Lavoro

A Catanzaro tre giorni dedicati al mondo del lavoro

26 maggio 2026
Ore 12:01
A Catanzaro tre giorni dedicati al mondo del lavoro
Economia e Lavoro

Riviera Experience, un convegno a San Nicola Arcella

24 maggio 2026
Ore 12:00
Riviera Experience, un convegno a San Nicola Arcella
Economia e Lavoro

Vibo, un patto di rete per lo sviluppo del territorio

23 maggio 2026
Ore 15:52
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Economia e Lavoro

Caulonia, il grido dei cittadini dopo il ciclone Harry

22 maggio 2026
Ore 11:26
Caulonia, il grido dei cittadini dopo il ciclone Harry
Economia e Lavoro

Santa Maria del Cedro, revoca di sequestro per i lidi

22 maggio 2026
Ore 11:11
Santa Maria del Cedro, revoca di sequestro per i lidi
Economia e Lavoro

Calabria, 4mila vincitori contro i concorsi fotocopia

20 maggio 2026
Ore 12:45
Calabria, 4mila vincitori contro i concorsi fotocopia
Economia e Lavoro

A Cosenza il digit export day di promos Italia

18 maggio 2026
Ore 19:24
A Cosenza il digit export day di promos Italia
Economia e Lavoro

Energia e carovita, i consigli dell'esperto

18 maggio 2026
Ore 12:18
Energia e carovita, i consigli dell'esperto
Economia e Lavoro

Prezzi del carburante, crisi per famiglie e imprese

18 maggio 2026
Ore 12:16
Prezzi del carburante, crisi per famiglie e imprese
Economia e Lavoro

Corigliano Rossano, un incontro per le pmi

17 maggio 2026
Ore 12:15
Corigliano Rossano, un incontro per le pmi
Economia e Lavoro

Aeroporto dello Stretto, inaugurato il nuovo terminal

17 maggio 2026
Ore 12:03
Aeroporto dello Stretto, inaugurato il nuovo terminal
Economia e Lavoro

Nuova aerostazione a Reggio, la Calabria vola

17 maggio 2026
Ore 12:01
Nuova aerostazione a Reggio, la Calabria vola
Economia e Lavoro

Digitalizzare il Mediterraneo: l'evento di Unioncamere

16 maggio 2026
Ore 12:13
Digitalizzare il Mediterraneo: l'evento di Unioncamere
Economia e Lavoro

Oggi è il giorno dell'Aeroporto dello Stretto

16 maggio 2026
Ore 11:46
Oggi è il giorno dell'Aeroporto dello Stretto
Economia e Lavoro

Corigliano Rossano, un incontro per le Pmi

15 maggio 2026
Ore 11:56
Corigliano Rossano, un incontro per le Pmi
Economia e Lavoro

Donne e lavoro, Calabria maglia nera

14 maggio 2026
Ore 12:03
Donne e lavoro, Calabria maglia nera
Economia e Lavoro

Tuttofood, bilancio positivo per la Calabria

14 maggio 2026
Ore 11:55
Tuttofood, bilancio positivo per la Calabria

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