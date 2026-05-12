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Economia e Lavoro

Uil Fp, primo congresso regionale della Calabria

Dalla fusione della Federazione Poteri Locali della Uil e di Uil Pubblica Amministrazione, nasce una nuova sigla del sindacato confederale che rafforza la contrattazione dei lavoratori di un ampio comparto dei servizi

12 maggio, 2026
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uil · uil calabria
Economia e Lavoro

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8 maggio 2026
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12 maggio 2026
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11 maggio 2026
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9 maggio 2026
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7 maggio 2026
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4 maggio 2026
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3 maggio 2026
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3 maggio 2026
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2 maggio 2026
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