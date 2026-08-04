Piano di rientro sanitario, ok dalla conferenza

Il nuovo Piano di rientro ha ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni, dopo un pressing avviato da Palazzo Chigi. Il documento che contiene le strategie per riformare il settore sanitario, è arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Si gettano così le basi per il ritorno ad una gestione ordinaria della sanità
"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.