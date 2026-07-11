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Kala Marketing Fest, idee che diventano impresa

Si chiuderà questa sera il Kala Marketing Fest. Un evento che ha riunito a Lamezia imprenditori, professionisti, esperti e studenti, per dialogare sui temi dell'intelligenza artificiale, del branding e dell'innovazione. 

11 luglio, 2026
Tag
innovazione · intelligenza artificiale
Società

Picchì e però, a Mendicino l'anteprima nazionale

10 luglio 2026
Ore 11:25
Picchì e però, a Mendicino l'anteprima nazionale
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Presentata relazione annuale del garante dei disabili

11 luglio 2026
Ore 10:02
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Il Vinitaly raddoppia a Sibari e Reggio

11 luglio 2026
Ore 09:56
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Porto di Diamante, chiusa la conferenza dei servizi

11 luglio 2026
Ore 09:53
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frate umile, ascoltare per fiorire

11 luglio 2026
Ore 09:51
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cassano, quando la fragilita diventa movimento

11 luglio 2026
Ore 09:45
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A Vibo aperta al traffico la nuova bretella del parco

11 luglio 2026
Ore 09:33
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Al Kala Marketing Fest la Calabria che innova

10 luglio 2026
Ore 19:00
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Catanzaro, al via il programma per San Vitaliano

10 luglio 2026
Ore 11:25
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Società

Gemellaggio dal Pollino allo Ionio

10 luglio 2026
Ore 11:23
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La Wind surf a Vibo marina, accoglienza da migliorare

10 luglio 2026
Ore 11:23
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Mediterraneo festival corto, chiusa l'edizione 2026

10 luglio 2026
Ore 11:20
Mediterraneo festival corto, chiusa l'edizione 2026
Società

A Cassano la notte dei vicoli

10 luglio 2026
Ore 10:53
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Unical ancora ai vertici delle classifiche nazionali

9 luglio 2026
Ore 19:00
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Società

Intelligenza artificiale e Comuni, focus a Satriano

9 luglio 2026
Ore 19:00
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Società

A Camini la villa comunale intitolata a Vincenzo Grasso

9 luglio 2026
Ore 11:09
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Società

Reggio Calabria, presentata rete contro abusi e violenze

9 luglio 2026
Ore 10:30
Reggio Calabria, presentata rete contro abusi e violenze
Società

Ultimo a Reggio, biglietti esauriti in poche ore

9 luglio 2026
Ore 10:25
Ultimo a Reggio, biglietti esauriti in poche ore
Società

Decidiamo, anche a Cosenza la campagna di Avs

9 luglio 2026
Ore 10:18
Decidiamo, anche a Cosenza la campagna di Avs
Società

In Calabria la convention nazionale dell'olio

9 luglio 2026
Ore 09:39
In Calabria la convention nazionale dell'olio
Società

Alberincanti, la "cooltura" che fa crescere i luoghi

9 luglio 2026
Ore 09:34
Alberincanti, la \"cooltura\" che fa crescere i luoghi

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