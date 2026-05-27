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Play off serie A: i ricordi di Alfredo Ciannameo

Calcio di serie B. Nella settimana decisiva della finale play off parla un ex calciatore del Catanzaro che una storica promozione riuscì a conquistarla sul campo.

27 maggio, 2026
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serie b · calcio calabria · catanzaro calcio · catanzaro
Sport

Catanzaro sogna la A, domani l'andata col Monza

23 maggio 2026
Ore 11:32
Catanzaro sogna la A, domani l'andata col Monza
Sport

Us Catanzaro, a Monza un'invasione giallorossa

27 maggio 2026
Ore 12:30
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Sport

Catanzaro-Monza, la città prima del match

24 maggio 2026
Ore 15:45
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Sport

Catanzaro sogna la Serie A, stasera la sfida col Monza

24 maggio 2026
Ore 12:00
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Sport

Cosenza nel caos, il 29 maggio la piazza si mobilita

24 maggio 2026
Ore 12:00
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Sport

Serie D, la Reggina in attesa di novità societarie

23 maggio 2026
Ore 11:36
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Sport

Costantino Favasuli simbolo del Catanzaro che resiste

22 maggio 2026
Ore 19:10
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Sport

Iemmello e Catanzaro, un ultras prestato alla squadra

22 maggio 2026
Ore 11:09
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Sport

Cori per Iemmello a Catanzaro

22 maggio 2026
Ore 04:52
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Sport

Calcio, ora il Catanzaro è un modello di gestione

21 maggio 2026
Ore 12:03
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Sport

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: coinvolti i familiari del ds Polito

21 maggio 2026
Ore 05:39
Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: coinvolti i familiari del ds Polito
Sport

Catanzaro in finale playoff: esplode di gioia la città

20 maggio 2026
Ore 20:54
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Sport

Trebisacce, il sogno si chiama serie D

20 maggio 2026
Ore 19:00
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Sport

Catanzaro a caccia della finale nella bolgia rosanero

20 maggio 2026
Ore 12:36
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Vibo e Pizzo si preparano ad ospitare i campionati Uisp

20 maggio 2026
Ore 08:55
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Sport

Aquilani prepara la semifinale del Catanzaro col Palermo

19 maggio 2026
Ore 20:27
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Catanzaro sogna, la voce delle istituzioni

19 maggio 2026
Ore 20:25
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Sport

Calcio, verso Palermo-Catanzaro: la voce dei club

19 maggio 2026
Ore 11:26
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Al Praiatortora la Supercoppa della Regione

19 maggio 2026
Ore 11:25
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Domotek volley Reggio batte Belluno e vola in A2

18 maggio 2026
Ore 12:00
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Catanzaro, l'emozione al Ceravolo

17 maggio 2026
Ore 17:51
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