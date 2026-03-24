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Serie D, addio sogni di promozione per la Reggina?

In serie D la Reggina domani nel recupero sul campo dell’Igea Virtus è chiamata a riscattare il brutto ko interno contro l’Acireale

24 marzo, 2026
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reggina · serie d
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La Reggina cade, la Vigor si rialza. Bene il Sambiase

24 marzo 2026
Ore 13:00
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Serie C: il Cosenza fa festa, il Crotone pareggia

23 marzo 2026
Ore 17:56
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Il Crotone sfida il Sorrento, in palio punti Play Off

21 marzo 2026
Ore 12:33
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Cosenza in cerca di riscatto contro il Latina

21 marzo 2026
Ore 12:25
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Trasferta insidiosa per il Catanzaro a Cesena

21 marzo 2026
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Serie D, calabresi in campo per la 28esima giornata

20 marzo 2026
Ore 13:00
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Vigor e Vibonese, sette finali per la salvezza

19 marzo 2026
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Cosenza, a Treviso obiettivo aggancio in classifica

19 marzo 2026
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Cosenza e Crotone, sfide chiave per i play off

18 marzo 2026
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Serie D: bene Sambiase e Vibonese, rallenta la Vigor

17 marzo 2026
Ore 19:26
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Il maltempo scombussola i piani del Catanzaro

17 marzo 2026
Ore 12:19
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Il Crotone tenta l'aggancio alla Salernitana

14 marzo 2026
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13 marzo 2026
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13 marzo 2026
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13 marzo 2026
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Reggina, sale l'attesa per la sfida contro l'Igea V.

12 marzo 2026
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12 marzo 2026
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Serie B, numeri da primato per il Catanzaro

11 marzo 2026
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Amantea, successo per il BST winter edition 2026

11 marzo 2026
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Coppa Italia A3, Emozioni e ricordi in casa Domotek

11 marzo 2026
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Rinasce il Palloncino di Villa San Giovanni

10 marzo 2026
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