Il 18 aprile un momento di confronto e riflessione su uno dei temi più urgenti per il futuro dei nostri territori: il calo demografico
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Un momento di confronto e riflessione su uno dei temi più urgenti per il futuro dei nostri territori: il calo demografico e le strategie per rilanciare e rigenerare i piccoli comuni. Il Comune di San Fili con il Dipartimento della Scuola Superiore di Scienze Delle Amministrazioni Pubbliche e l’Università della Calabria – Dipartimento Scienze Politiche e Sociali presentano “Territori Fragili”. L’appuntamento è in programma sabato 18 aprile 2026, alle ore 16:00, al Teatro Comunale “F. Gambaro” di San Fili.
L’iniziativa vedrà la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti istituzionali, che porteranno contributi e visioni sul futuro delle comunità locali, tra criticità e opportunità. Un’occasione importante per condividere idee, esperienze e costruire insieme percorsi di rinascita.
Saluti Istituzionali: Avv. Linda Cribari Sindaca di San Fili
Interventi:
Prof. Domenico Cersosimo, Presidente Associazione “Riabitare Italia”;
Prof.ssa Maria Nardo, Dipartimento Scienze Politiche e Sociali;
Dott. Giovanni Cuconato, Direttore Centro per l’Impiego di Cosenza
Ing. Giovanni Soda, Dirigente Comune Corigliano-Rossano, Esperto di Politiche Territoriali
Dott.ssa Donatella Deposito, Sindaca di Parenti
Avv. Lucio Di Gioia, Sindaco di Cerisano
Ing. Raffaele Pane, Sindaco di Scigliano
Modera: Prof. Vincenzo Fortunato, Direttore Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (DiSPeS).