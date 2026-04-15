Un momento di confronto e riflessione su uno dei temi più urgenti per il futuro dei nostri territori: il calo demografico e le strategie per rilanciare e rigenerare i piccoli comuni. Il Comune di San Fili con il Dipartimento della Scuola Superiore di Scienze Delle Amministrazioni Pubbliche e l’Università della Calabria – Dipartimento Scienze Politiche e Sociali presentano “Territori Fragili”. L’appuntamento è in programma sabato 18 aprile 2026, alle ore 16:00, al Teatro Comunale “F. Gambaro” di San Fili.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti istituzionali, che porteranno contributi e visioni sul futuro delle comunità locali, tra criticità e opportunità. Un’occasione importante per condividere idee, esperienze e costruire insieme percorsi di rinascita.

Saluti Istituzionali: Avv. Linda Cribari Sindaca di San Fili

Interventi:

Prof. Domenico Cersosimo, Presidente Associazione “Riabitare Italia”;

Prof.ssa Maria Nardo, Dipartimento Scienze Politiche e Sociali;

Dott. Giovanni Cuconato, Direttore Centro per l’Impiego di Cosenza

Ing. Giovanni Soda, Dirigente Comune Corigliano-Rossano, Esperto di Politiche Territoriali

Dott.ssa Donatella Deposito, Sindaca di Parenti

Avv. Lucio Di Gioia, Sindaco di Cerisano

Ing. Raffaele Pane, Sindaco di Scigliano

Modera: Prof. Vincenzo Fortunato, Direttore Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (DiSPeS).