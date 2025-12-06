Dal FESR gli investimenti a sostegno di Robotica, tutela del territorio e legalità per rafforzare l’occupazione di qualità e potenziare l’accesso a istruzione e formazione
Tutti gli articoli di Adv
PHOTO
La Regione Calabria, in coerenza con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, definisce la propria strategia per la promozione di un modello di sviluppo territoriale più equo e inclusivo. È attraverso il quarto dei cinque Obiettivi di Policy del Programma Regionale (PR) FESR FSE+ 2021-2027, che la Regione recepisce gli orientamenti comunitari pianificando e realizzando iniziative programmatiche mirate a creare un contesto regionale maggiormente solido, paritario e partecipativo.
Nello specifico, a intervenire sulla priorità di Una Calabria più sociale e inclusiva, è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), in stretta sinergia con il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e a sostegno di investimenti mirati, volti a migliorare la qualità della vita e a garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, sviluppo umano e territoriale rappresentano quelle azioni strategiche rispetto alle quali, e dal fondo FESR, è dedicata una dotazione finanziaria complessiva di oltre 231 milioni di euro. Un affidamento orientato a rafforzare l'occupazione di qualità tramite infrastrutture e economia sociale, così come a potenziare l'accesso a istruzione e formazione inclusiva (anche a distanza), e ancora a ottimizzare la sfera dell'assistenza sanitaria territoriale e valorizzare quelle di cultura e turismo quali elementi chiave di sviluppo e inclusione sociale, e infine a favorire la promozione dell'inclusione socioeconomica dei gruppi vulnerabili attraverso servizi sociali e alloggi.
In questo contesto, è in corso il progetto della Regione, che punta a superare le problematiche sociali del campo Rom di Scordovillo nel territorio di Lamezia Terme, mediante la realizzazione di interventi infrastrutturali di edilizia abitativa, realizzando social housing diffuso attraverso il recupero e/o l’eventuale acquisto di immobili esistenti.
Rafforzare la qualità della formazione medica, la ricerca biomedica e la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale sono invece gli obiettivi che hanno favorito la sinergia tra Regione Calabria, Azienda Ospedaliera di Cosenza e Università della Calabria (Unical), attuatori di un accordo indirizzato a definire l’integrazione didattica e assistenziale della sanità regionale, aprendo un particolare focus su ricerca e tecnologie avanzate attraverso, ad esempio, il sofisticato Progetto Robotica.
Una crescita qualitativa resa possibile dagli investimenti dedicati dal FESR a sostegno dei servizi alla persona e che consentono l’adozione di strumenti tecnologici d’avanguardia. Nell’ambito del piano di settore per la valorizzazione dei beni confiscati in Calabria emergono le iniziative dedicate al loro recupero e rifunzionalizzazione con l’obiettivo di destinarli a servizi sociali, culturali o educativi per le fasce emarginate. L'attuazione prevede l'obbligo di co-progettazione tra l'Amministrazione pubblica e gli Enti del Terzo Settore, selezionati tramite avviso pubblico. A questo proposito, le informazioni rilevanti sul PR e sulle iniziative connesse ai diversi Obiettivi di Policy sono consultabili sul portale Calabria Europa.
È dunque attraverso programmazione e investimenti integrati, che la Regione Calabria si afferma come “punta d’Europa” nel consolidare il suo percorso verso una società dove equità e partecipazione sono diritti effettivi per tutti.