Assistenza, formazione, ricerca scientifica e cultura della solidarietà: l’azienda calabrese ha reso possibile ogni progetto e iniziativa dedicati alle famiglie e al loro futuro. Ecco gli eventi in programma

La Fondazione Il Cuore in una Goccia festeggia 10 anni di attività a sostegno della vita nascente, delle fragilità prenatali e delle famiglie. Dieci anni di assistenza, formazione, ricerca scientifica e cultura della solidarietà.

Rem, partner storico della Fondazione, celebra insieme a tutti questo importante traguardo. La collaborazione con Rem, azienda calabrese da sempre impegnata a sostenere e promuovere la missione della Fondazione, ha reso possibile ogni progetto e iniziativa dedicata alle famiglie e al loro futuro. La partecipazione di Rem si distingue per l’impegno personale e familiare, incarnando valori di condivisione e solidarietà.

Gli eventi del Decennale

Sabato 29 novembre, 8:30–13:30 – Incontro Nazionale presso l’Hotel Europa, Via Kennedy, Rende (Cs). Un momento per ripercorrere il percorso della Fondazione, celebrare i risultati raggiunti e anticipare i progetti futuri, con tante sorprese per i partecipanti.

Sabato 29 novembre, ore 20:00 – Galà di beneficenza con ospiti illustri, intrattenimento e focus sulla missione della Fondazione. Rem sarà protagonista come partner principale, sottolineando il suo impegno costante a sostegno della vita.

Domenica 30 novembre, ore 10:30 – Santa Messa presso l’Hotel Europa, celebrata da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, e S.E. Mons. Attilio Nostro, Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, in segno di ringraziamento per le famiglie e per il futuro lavoro della Fondazione.

Insieme a Rem e agli altri partner storici, la Fondazione continua a seminare accoglienza e speranza per le famiglie colpite da patologie prenatali.

Rem dice “Sì” alla vita insieme alla Fondazione Il Cuore in una Goccia. #sayestolife