Primo organismo di tutela per una spiritosa IG in Italia: il Consorzio segna una svolta storica per la Grappa e punta su promozione, formazione e sviluppo nei mercati italiani ed esteri

Il Consorzio Nazionale Grappa si presenta a Vinitaly dopo il riconoscimento ufficiale ottenuto pochi mesi fa, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un passaggio che rappresenta un momento decisivo per la tutela e la valorizzazione della Grappa, distillato simbolo del Made in Italy.

Il riconoscimento ha sancito un traguardo storico per il comparto, segnando una svolta per l’intero settore e determinando l’ingresso della Grappa nel sistema dei Consorzi di tutela riconosciuti, al pari delle principali eccellenze vitivinicole e agroalimentari italiane. Si tratta del primo organismo di tutela riconosciuto per una bevanda spiritosa IG in Italia, un modello destinato a fare da riferimento anche per gli altri comparti del settore.

Il percorso avviato si inserisce in una fase di evoluzione per il settore, che apre nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione. In questo contesto, il Consorzio Nazionale Grappa è già impegnato in una serie di attività propositive, a partire dai progetti di promozione finanziati attraverso i decreti ministeriali dedicati ai consorzi di tutela. Le iniziative sono orientate alla diffusione della conoscenza del prodotto, alla formazione e al rafforzamento della presenza nei mercati, sia consolidati – come la Germania e altri Paesi europei – sia in nuove aree di sviluppo, con l’obiettivo di sostenere la crescita e la competitività della filiera.

In questo contesto e alla luce delle nuove sfide del mercato si inserisce il valore del riconoscimento ottenuto, come sottolineano:

Sebastiano (Nuccio) Caffo – Presidente Consorzio Nazionale Grappa

“Essere il primo organismo di tutela riconosciuto per una bevanda spiritosa a Indicazione Geografica è per noi motivo di grande orgoglio, responsabilità e rappresenta il punto di arrivo di un percorso condiviso e l’inizio di una nuova fase per la Grappa, fondata su unità, valorizzazione e visione internazionale”.

– Presidente Consorzio Nazionale Grappa “Essere il primo organismo di tutela riconosciuto per una bevanda spiritosa a Indicazione Geografica è per noi motivo di grande orgoglio, responsabilità e rappresenta il punto di arrivo di un percorso condiviso e l’inizio di una nuova fase per la Grappa, fondata su unità, valorizzazione e visione internazionale”. Elvio Bonollo – Vicepresidente Consorzio Nazionale Grappa

“In uno scenario di mercato complesso, il Consorzio rappresenta uno strumento essenziale per rafforzare la filiera, sostenere il posizionamento della Grappa e costruire nuove opportunità di sviluppo in Italia e all’estero”.

– Vicepresidente Consorzio Nazionale Grappa “In uno scenario di mercato complesso, il Consorzio rappresenta uno strumento essenziale per rafforzare la filiera, sostenere il posizionamento della Grappa e costruire nuove opportunità di sviluppo in Italia e all’estero”. Cesare Mazzetti – Presidente Comitato Nazionale Acquaviti e Liquori AssoDistil

“Il riconoscimento della Grappa come primo organismo di tutela per una bevanda spiritosa a Indicazione Geografica rappresenta un traguardo di portata storica, non solo per la filiera della Grappa ma per l’intero comparto delle bevande spiritose. Un risultato che supera un vuoto normativo finora irrisolto e che, anche grazie al ruolo svolto da AssoDistil nel percorso che ha condotto a questo importante esito, pone le basi per una più piena valorizzazione delle IG del settore, nel quadro dei sistemi di qualità europei.”

Con la presentazione a Vinitaly, il Consorzio Nazionale Grappa avvia ufficialmente il proprio percorso, ponendosi come punto di riferimento per la filiera e come modello di sviluppo per l’intero comparto delle bevande spiritose a Indicazione Geografica.

Chi è il Consorzio Nazionale Grappa

Il Consorzio Nazionale Grappa nasce il 3 marzo 2022 a Roma, a seguito della trasformazione dell’Istituto Nazionale Grappa. Questo passaggio è il risultato di un lungo processo di evoluzione, pianificato con cura dal Centro Studi Assaggiatori e reso possibile grazie alla collaborazione tra diversi istituti territoriali della Grappa.

Alla base della sua fondazione c’è la volontà comune di Istituto Grappa Piemonte, Istituto Grappa della Valle d’Aosta, Istituto Grappa Lombarda, Istituto Tutela Grappa del Trentino e Istituto Grappa Veneta di unire le proprie forze per una rappresentanza più ampia e strutturata. A questi si sono presto aggiunti l’Associazione Produttori Grappa dell’Alto Adige e numerosi produttori indipendenti.

Oggi, con sede a Roma presso AssoDistil, con cui ha stretto un accordo di collaborazione, il Consorzio Nazionale Grappa rappresenta la maggior parte dei produttori italiani ed è aperto all’adesione di nuove realtà del settore.