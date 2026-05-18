La cerimonia si è svolta a Siderno. Il presidente della Fondazione Pietro Paolo Germanò: «Crediamo fortemente che investire nei giovani e nella cultura significhi investire nella crescita della nostra comunità»

Si è svolta a Siderno la cerimonia di premiazione del Premio Letterario di Scrittura Creativa “Armando La Torre”, iniziativa dedicata alla memoria di una figura di grande impegno civile e culturale per il territorio calabrese. Nell’ambito del Premio, la Fondazione della BCC della Calabria Ulteriore, presieduta da Pietro Paolo Germanò, ha sostenuto il Comitato Scientifico, rappresentato dal Professor Mario La Torre e dalla dott.ssa Serena La Torre, che ha istituito il Premio Speciale di Scrittura Creativa rivolto agli studenti degli Istituti Scolastici della Calabria.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Siderno e sostenuta attraverso il PAC Calabria 2014/2020, ha coinvolto giovani tra i 14 e i 20 anni provenienti da tutta la regione, con l’obiettivo di valorizzare la scrittura, il pensiero critico e la creatività come strumenti di crescita personale e collettiva. A valutare gli elaborati è stata una Giuria composta da autorevoli personalità del panorama culturale nazionale: Valeria Bellobono, Janet De Nardis, Massimo Gaudioso e Andrea Minuz.

I vincitori del Premio Siderno sono stati:

1° classificato, Anisa Matloob con “Io sto ancora arrivando”

2° classificato, Brigida Buttiglieri con “La S di Speranza”

3° classificato, Arsen Harbatsevich con “L’artista che dipinse la protezione di un popolo”

Per la Sezione Speciale Calabria, i riconoscimenti sono andati a:

1° classificato Emilia Nicoletti con “Le ali non fanno rumore”

2° classificato Anita Carmen Barone con “Una vita oltre il silenzio”

“Crediamo fortemente - dichiara il Presidente della Fondazione Pietro Paolo Germanò - che investire nei giovani e nella cultura significhi investire nella crescita della nostra comunità. Questo premio rappresenta un’importante occasione per dare voce al talento delle nuove generazioni calabresi e per trasmettere valori di partecipazione, impegno e identità territoriale”.

“Il coinvolgimento della Fondazione della BCC della Calabria Ulteriore - afferma il Professor Mario La Torre - conferisce ulteriore valore a un progetto che nasce per ricordare Armando La Torre attraverso i giovani, la cultura e la scrittura creativa. La partecipazione degli Istituti Scolastici calabresi testimonia quanto sia forte il bisogno di spazi di espressione e confronto dedicati alle nuove generazioni. La presenza della BCC della Calabria Ulteriore, con la sua Fondazione, è segno di convinta e concreta partecipazione della banca alla transizione sostenibile: un esempio positivo per il sistema bancario calabrese e nazionale”.

La manifestazione ha registrato una significativa partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti del mondo culturale e istituzionale, confermandosi come un’importante occasione di promozione della cultura e valorizzazione dei giovani talenti calabresi.