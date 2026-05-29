Un sommelier digitale, che aiuta a scegliere la bottiglia perfetta, scoprire nuove cantine, analizzare territori e vitigni, ed è capace di suggerire abbinamenti impeccabili. L’intelligenza artificiale in enoteca dà consigli su misura, proprio come farebbe un sommelier di fiducia. E per farlo, attinge da un vastissimo catalogo di etichette.

Apre a Cosenza Vinaggi, la prima enoteca immersiva con sommelier in store e virtuali. Un format innovativo, che si prepara a rivoluzionare l’approccio al vino e al racconto enologico ed enogastronomico. Un percorso sensoriale per wine lover, professionisti del settore e grandi buyer, che conta già su numeri importanti: venticinquemila bottiglie di vino, bollicine e distillati, 350 metri quadrati di esposizione, cinque sommelier, tre postazioni multimediali per collegamenti con le cantine e trentadue erogatori wineemotion per degustazioni.

Taglio del nastro giovedì 4 giugno alle 19, in via Simonetta, 9, a pochi passi dalla centralissima Piazza Bilotti.

Nell’occasione si terrà un talk sul tema “La Calabria straordinaria si racconta attraverso l’enogastronomia”, con la partecipazione di associazioni di categoria, consorzi di tutela, professionisti del settore, produttori e istituzioni. A moderare sarà il giornalista Vincenzo Alvaro. Un’occasione di confronto per analizzare l’importante crescita del settore enogastronomico calabrese, fortemente spinta dall’attività di promozione svolta dalla Regione Calabria negli ultimi anni.

«Siamo felici di portare anche a Cosenza questo format innovativo, che è già online grazie al portale vinaggi.com», spiega il dott. Angelo P. Grazioso di Vinaggi. «L’Ia non è un sostituto del fattore umano, ma il collaboratore tecnologico ideale per i professionisti del settore. In enoteca, in particolare, l’intelligenza artificiale rivoluziona sia l’esperienza del cliente, che diventa più interattiva, sia la gestione del gran numero di etichette in esposizione. Non sostituisce il fascino del racconto umano, che comunque abbiamo ben presente con i nostri sommelier in store, ma ne amplia le potenzialità. L’Ia affianca i sommelier e aiuta il wine lover nella scelta».