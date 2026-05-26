Il riconoscimento per la strategia di acquisizioni che ha portato all’ingresso dei marchi Cinzano e Frattina

Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915, è stato premiato nell’ambito della XXII edizione degli M&A Awards 2026, il prestigioso riconoscimento promosso da KPMG e Fineurop Soditic che ogni anno celebra le migliori operazioni di fusione e acquisizione concluse sul mercato italiano.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Borsa Italiana e Class Editori e con il patrocinio dell’Università Bocconi e di AIFI, ha riunito a Milano manager, imprenditori, professionisti e rappresentanti del mondo accademico per analizzare i trend del mercato M&A e premiare le operazioni più rilevanti dell’anno.

Il riconoscimento è stato assegnato a Gruppo Caffo 1915 nella categoria «Imprese a Media Capitalizzazione» per l’acquisizione dei marchi Cinzano e Frattina da Gruppo Campari, una delle operazioni più significative del panorama industriale italiano recente, che ha portato il gruppo calabrese accanto ai grandi protagonisti dell’economia nazionale saliti sul palco dell’edizione 2026 degli Awards.

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Nel corso dell’evento sono stati presentati anche i dati del mercato italiano delle fusioni e acquisizioni. Il mercato Mergers&Acquisitions (M&A) rappresenta oggi una leva strategica di crescita industriale, consolidamento competitivo e sviluppo internazionale. Anche in uno scenario globale caratterizzato da volatilità economica e tensioni geopolitiche, molte aziende continuano a investire in operazioni finanziarie finalizzate alla crescita aziendale per linee esterne, rafforzando presenza internazionale, distribuzione e valorizzazione dei marchi storici.

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«Abbiamo puntato su un’azienda con una forte vocazione internazionale come Cinzano, tra i primi marchi del vermouth ad affermarsi già dall’Ottocento sui mercati globali e oggi presente in circa 110 Paesi nel mondo. Questa acquisizione sposta ulteriormente il baricentro del nostro Gruppo verso l’estero, pur mantenendo l’Italia centrale nella nostra strategia grazie alla forza di Vecchio Amaro del Capo, leader nel mercato degli amari italiani», ha dichiarato Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915 durante la serata di premiazione proseguendo: «L’operazione ha una doppia valenza: riportare Cinzano protagonista nel mercato degli aperitivi in Italia e portare Vecchio Amaro del Capo nel mondo, affiancandolo a un marchio storico capace di aprire nuove opportunità sui mercati internazionali. Ricevere questo riconoscimento in un contesto così autorevole rappresenta per noi motivo di orgoglio e conferma la validità del percorso industriale intrapreso negli ultimi anni».

Negli ultimi anni Gruppo Caffo 1915 si è infatti distinto come una delle realtà più dinamiche del comparto spirits italiano grazie a una crescita costruita sia sul successo dei propri brand, a partire da Vecchio Amaro del Capo, sia attraverso una mirata strategia di acquisizioni. Nel tempo il gruppo ha infatti integrato marchi storici della liquoristica nazionale e internazionale come Borsci S. Marzano, Amaro S. Maria al Monte, Distilleria Durbino, Grappa Mangilli, Ferro China Bisleri e Petrus Boonekamp.

Con l’ingresso di Cinzano e Frattina, Gruppo Caffo 1915 ha compiuto uno dei passaggi più significativi della propria storia industriale recente, ampliando ulteriormente la presenza internazionale.

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Introduzione

Gruppo Caffo 1915 è un gruppo aziendale italiano di rilevanza internazionale, da sempre guidato dalla famiglia Caffo. Il suo Headquarters è in Calabria dove la Distilleria F.lli Caffo, cuore pulsante dell'azienda, produce e distribuisce bevande alcoliche dal 1915. La storica sede di Limbadi è un vero e proprio fiore all'occhiello nel settore della distillazione e dei liquori, tanto da essere stata premiata come «Miglior Distilleria Italiana» all'Annual Berlin International Spirits Competition nel 2019.

Gruppo Caffo 1915: una storia di famiglia

Distillare è un’arte antica che richiede maestria, esperienza e un profondo legame con il territorio, soprattutto quando si utilizzano materie prime a chilometro zero. La nostra storia inizia nell’ultimo decennio dell’800, quando Giuseppe Caffo inizia a distillare vinacce a Santa Venerina, alle falde dell’Etna, divenendo mastro distillatore, fino a rilevare nel 1915 l’antica distilleria che per anni aveva gestito in affitto. Forte di una grande tradizione locale, Giuseppe avvia il percorso e trasmette la sua passione e competenza ai figli Sebastiano, Santo e Giuseppe. Così nasce la società «Fratelli Caffo – distillerie di alcole, brandy e tartarici», fondata su valori di eccellenza e radicamento territoriale. I fratelli Caffo, guardando al futuro, decidono di acquisire una distilleria nel «continente», e subentrano all’esistente Distilleria di Limbadi in Calabria, che prende il nome di «Distilleria F.lli Caffo». Il trasferimento della famiglia in Calabria crea un forte legame con la regione, in un ponte ideale con la terra di origine, la Sicilia.

Distinguendosi per la qualità dei propri prodotti, la Caffo in Calabria getta le basi per una solida crescita nel settore degli spirits.

Gruppo Caffo 1915 è oggi un’importante realtà imprenditoriale in continuo sviluppo, gestita dal nipote omonimo di Giuseppe, detto «Pippo», presidente in carica del Gruppo e da suo figlio Sebastiano, detto «Nuccio», che ricopre il ruolo di amministratore delegato. La loro gestione che combina esperienza e innovazione, ha portato a una rapida ascesa della società che ora guarda con sempre maggiore interesse oltre i confini nazionali, convinta di poter presto diventare, anche all’estero, simbolo riconosciuto del made in Italy.

Siti Produttivi

Gruppo Caffo 1915 possiede diversi siti produttivi:

Distilleria F.lli Caffo a Limbadi (VV)

F. CINZANO & C.ia Srl - Valle Talloria di Diano D’Alba (CN)

Distilleria Durbino-Friulia a Passons Pasian di Prato (UD)

Mangilli - Cantine e Distillerie a Flumignano di Talmasson (UD)

Liquirizia Caffo a Vibo Valentia

Birrificio artigianale Calabräu a Vibo Valentia

Uffici Commerciali e marketing

Gruppo Caffo 1915 gestisce direttamente il marketing e la propria rete vendita Italia sviluppata nel tempo dalla controllata Wild Orange Srl che opera da:

Via Sant’Uguzzone, 29 - Milano

Via Nicholas Green, 47 – Limbadi (VV)

Internazionalizzazione

Gruppo Caffo 1915 è presente nel mondo con filiali dirette:

Stati Uniti - New Jersey

Germania - Monaco

Olanda – Amsterdam

Spagna – Madrid

New open: Svizzera – Lucerna (Caffo Shweiz GmbH)

Caffo, «Lo specialista degli Amari»

Leader nel settore degli amari, Gruppo Caffo 1915 è riconosciuto come «Lo Specialista degli Amari», grazie alla sua ampia proposta di prodotti differenti per gusto, territorio, tradizione e gradazione alcolica. Con cinque brand principali e nove varianti, gli amari di Caffo rappresentano l’Italia da nord a sud e circa mille anni di storia e di storie che si intrecciano tra loro. Un patrimonio unico che fa di Caffo un’azienda con marchi dal passato autentico e dalla forte personalità capaci, oggi come allora, di incontrare il gusto del pubblico anche grazie alle efficaci azioni di rilancio intraprese.

Prodotti di Eccellenza

Caffo produce oltre 100 specialità realizzate secondo le antiche arti della distillazione e della liquoristica che la famiglia Caffo si tramanda da quattro generazioni. Nel ricco assortimento di prodotti ci sono liquori, distillati e infusi.

Vecchio Amaro del Capo

è il prodotto di punta dell’azienda. É l’amaro più amato e il più acquistato in Italia, con oltre il 38% di quota di mercato a volume nella Grande Distribuzione (dati Circana). La sua celebrità si deve alla ricetta che contempla 29 botaniche, principalmente calabresi, e alla modalità di consumo ice-shot, ovvero ghiacciato da freezer a -20°C. in bicchierini ghiacciati.

Red Hot Edition di Vecchio Amaro del Capo è la versione con peperoncino di Calabria, servito al meglio ice-shot a -20°C in purezza. La sua nota piacevolmente spicy lo rende un grande protagonista della mixology.

La Riserva del Centenario di Vecchio Amaro del Capo è un amaro da meditazione, prodotto in quantità limitata e numerata, infuso con botaniche in acqueviti di vino invecchiate dai 30 ai 50 anni in botti di rovere di Slavonia.

Specialità Storiche

Dal 1757 Cinzano storico marchio torinese, tra i più celebri al mondo nel campo del vermouth e degli spumanti, acquisito da Gruppo Caffo 1915 nel 2025 per un rilancio internazionale nel rispetto delle sue radici piemontesi.

Dal 1777 Petrus Boonekamp il padre di tutti gli amari inventato a Leidschendam dall’omonimo liquorista. Amarissimo liquore olandese, noto per il suo gusto extra bitter è considerato il digestivo per eccellenza.

Dal 1840 Elisir S. Marzano Borsci con quasi due secoli di storia è il più antico liquore del Sud Italia tuttora in commercio. La sua ricetta di origine caucasica fu perfezionata dal capostipite Giuseppe Borsci e così è arrivata fino a noi. Elisir S. Marzano Borsci Riserva 180th Anniversary è la versione che celebra 180 anni di storia.

Dal 1858 Amaro S. Maria al Monte, prodotto secondo la ricetta rimasta invariata dei reverendissimi Padri del santuario di S. Maria al Monte e da loro donata al cuciniere del re d’Italia, comprende trenta ingredienti tra erbe, rizomi, fiori e radici.

Dal 1881 Ferro China Bisleri è il primo liquore a base di ferro e di corteccia di china creato dall’eclettico garibaldino Felice Bisleri; usato in passato anche per combattere la malaria, ha importanti qualità benefiche.

Innovazione

Gruppo Caffo 1915 applica il modello dell’Industria 4.0 con l’attivazione di strategie avanzate di produzione e la creazione di un modello di trasferimento tecnologico che si basa su:

Innovazione Continua: Creazione di nuovi prodotti valorizzando le botaniche locali, mantenendo un patrimonio di oltre duemila ricette in continua evoluzione.

Creazione di nuovi prodotti valorizzando le botaniche locali, mantenendo un patrimonio di oltre duemila ricette in continua evoluzione. Sostenibilità e Qualità: Implementazione di sistemi interconnessi per garantire qualità continua, con metodi di controllo chimico e organolettico sviluppati dal laboratorio interno «Caffo Research».

Implementazione di sistemi interconnessi per garantire qualità continua, con metodi di controllo chimico e organolettico sviluppati dal laboratorio interno «Caffo Research». Collaborazione e Ricerca: Partenariato con enti di ricerca come l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il FocussLab, consolidando la strategia di «Innovation Through Tradition».

Partenariato con enti di ricerca come l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il FocussLab, consolidando la strategia di «Innovation Through Tradition». Tracciamento Blockchain. Introduzione del progetto su alcuni prodotti (al momento, Limoncino dell’Isola e Grappa Unica) con l’adesione al TrackIT blockchain promosso da ICE.

Introduzione del progetto su alcuni prodotti (al momento, Limoncino dell’Isola e Grappa Unica) con l’adesione al TrackIT blockchain promosso da ICE. Hall Tecnologiche: Sono previsti spazi per sperimentare e testare innovazioni di processo e prodotto applicate direttamente alla produzione industriale.

Riconoscimenti

I prodotti di Gruppo Caffo 1915 hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, assegnati dai più autorevoli concorsi nazionali e internazionali. Questi premi, prestigiosi e costanti nel tempo, sono una testimonianza dell’alta qualità dei prodotti, riconosciuta dagli esperti, dagli addetti ai lavori e dai consumatori. Caffo unisce sapientemente artigianalità e innovazione, creando prodotti eccellenti che rispecchiano i valori e la storia dei territori d’origine.

Premi recenti e rilevanti

2026 – M&A Awards

Premio «Imprese a Media Capitalizzazione» per l’acquisizione dei marchi Cinzano e Frattina da Gruppo Campari, nell’ambito della XXII edizione del premio promosso da KPMG e Fineurop Soditic, in collaborazione con Borsa Italiana e Class Editori, con il patrocinio dell’Università Bocconi e di AIFI.

2025 – IWSC Award

17 premi assegnati a: Bergamino di Calabria, Salmiacello, Limoncino di Portofino, Elixir di Caffè S. Maria al Monte, CafCaffè Borsci, Clementino della Piana, Limoncino dell’Isola, Lemonier, Mezzodì, Blood Bitter Petrus, Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Vecchia Grappa Caffo, Grappa Caffo Morbida e le grappe Mangilli: Grappa Furlanina Gentile, Mitica, Grappa Furlanina Invecchiata, Grappa Mitica Riserva Barrique.

2025 – Concours Mondial de Bruxelles (Spirits Selection)

6 medaglie: 3 ori (Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Amaretto S. Maria al Monte, Blood Bitter PK) e 3 argenti (Salmiacello, Clementino della Piana, Grappa Furlanina Gentile Invecchiata 12 mesi Mangilli).

2025 – Brands Award

2 premi ottenuti: Vecchio Amaro del Capo 1° classificato per «Prodotti con il miglior indice di rotazione» e Vincitore nella categoria «Alcolici e Birre» per lo stesso riconoscimento.

2025 – Alambicco d’Oro

4 premi assegnati a: London Dry Gin Sir Miller – Borsci S. Marzano 1840, Emporia Gin, Mitica Grappa Friulana, Mitica Grappa Friulana Riserva Barrique.

2024 – Kantar BrandZ - Local Jewels

Vecchio Amaro del Capo classificato tra i 10 migliori «Local Jewels».

2024 – BrandsAward

Vecchio Amaro del Capo primo (per 8 volte nel corso degli anni).

2024 – Ampolla d’Oro

6 premi assegnati a: Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Borsci S. Marzano, Brandy Heritage 1970, Limoncino Portofino, S. Maria al Monte, e Vecchio Amaro del Capo.

2023 – Forbes - 100 Eccellenze Italiane

Gruppo Caffo 1915 inserito tra le cento eccellenze italiane.