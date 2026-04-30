Una decina di mezzi fra quelli presenti nel porto del Tirreno cosentino erano partite alla volta di Gaza ma sono state bloccate. La Base Cosenza: «Non possiamo restare silenti». Appuntamento alle 18.30 in Piazza XI Settembre

Ci sarebbe anche la triestina di origine calabrese Beatrice Lio, del coordinamento Thousand Madleens, fra le persone arrestate dall’esercito israeliano in acque internazionali a largo di Creta mentre si trovava a bordo della Flotilla salpata pochi giorni fa per raggiungere Gaza. La giovane faceva parte dell’equipaggio giunto a Cetraro nelle scorse settimane e accolto a braccia aperte dalla cittadina tirrenica: delle venti barche circa una decina sono partite, le restanti sono ancora ormeggiate nel porto turistico del comune marittimo.

La Flotilla è stata abbordata nelle acque internazionali a 200 miglia dalle coste Gazawi e a pochi km in uscita dalle acque greche. Un’azione che va contro ogni diritto internazionale e per la quale Cosenza si mobilita: in un comunicato, il Collettivo “La Base” annuncia una nuova manifestazione per questa sera in Piazza XI Settembre, nel capoluogo bruzio, davanti alla Prefettura.

Cosenza torna in piazza, appuntamento alle 18.30: il comunicato de “La Base”

«Questa notte oltre 20 barche della Flotilla, fra cui alcune salpate nei giorni scorsi dal Porto di Cetraro, sono state intercettate, aggredite e sequestrate da forze militari israeliane al largo di Creta». A scriverlo, in una nota, proprio il Collettivo “La Base”: «La loro colpa è portare medicinali e aiuti umanitari a Gaza, dove il genocidio prosegue e migliaia di persone sono strette nella morsa della fame e dell'assenza di cure».

«Lo abbiamo promesso in questi mesi: non possiamo rimanere inermi, la solidarietà è lo strumento collettivo che abbiamo a disposizione e che dobbiamo mettere in campo. Come equipaggio di terra – prosegue la nota – rispondiamo, come in tutta Italia, all’appello della Global Sumud Flotilla e scendiamo in piazza per l’immediata liberazione degli equipaggi. Appuntamento in Piazza XI Settembre, davanti la Prefettura, alle ore 18.30».