Saranno 6 i treni straordinari del Regionale di Trenitalia, Gruppo Fs, previsti in occasione del Capodanno Rai a Catanzaro.

Regionale, in accordo con la Regione Calabria e ArtCal, ha potenziato il servizio per garantire una migliore gestione dei flussi di viaggio al termine della trasmissione “L’anno che verrà”, riducendo emissioni di Co2 e congestioni stradali.

Fra le due e le quattro della prima notte dell’anno sarà possibile partire dalla stazione di Catanzaro Lido in direzione Reggio Calabria Centrale (due corse), Cosenza (una corsa), Crotone (due corse). Prevista inoltre una corsa in partenza dalla stazione di Lamezia Terme Centrale alle 3:15 in direzione Rosarno, via Tropea.

I sei treni straordinari, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, mettono a disposizione dei viaggiatori oltre 2.500 posti in più rispetto all’offerta abituale. Il servizio straordinario consentirà a chi preferirà lasciare l’auto a casa di partecipare agli eventi in tutta sicurezza.

Personale di assistenza Trenitalia, personale di Fs Security, volontari della Protezione Civile saranno impegnati per assicurare la riuscita dell’evento.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso tutti i canali di Trenitalia. Si consiglia la consultazione del sito trenitalia.com e l’acquisto anticipato del biglietto.