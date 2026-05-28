Dopo un imponente e complesso lavoro di rifacimento, consolidamento e ammodernamento oggi a Catanzaro riapre al traffico la galleria del Sansinato sulla Statale “Due Mari”. La struttura è la galleria di accesso alla città capoluogo di regione, che da quasi due anni attendeva la riapertura, sancita oggi dall’Anas con una cerimonia ufficiale. I lavori, dell’importo complessivo di 14 milioni, hanno riguardato l’intera struttura della galleria del Sansinato, sia l’arco sia il manto stradale. Il transito veicolare sarà ripristinato ufficialmente a partire dalle ore 16 di oggi. Alla riapertura hanno partecipato i massimi rappresentanti istituzionali del territorio, a partire dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ha parlato di «un’opera che metterà in sicurezza tutta la viabilità in un punto cruciale nel quale confluisce l’accesso da vari comprensori. L’Anas ha dimostrato la capacità di intervenire in modo attento e oggi si può dire finalmente ai cittadini che i disagi sono finiti».

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha evidenziato come «negli ultimi anni Catanzaro è stata interessata da numerosi cantieri legati a opere pubbliche fondamentali. Un segnale positivo di una città in movimento, anche se i lavori hanno causato e continuano a causare disagi nella vita quotidiana e nella viabilità. Fortunatamente molti cantieri stanno arrivando a conclusione: diverse opere sono già state inaugurate, oggi torna finalmente pienamente operativo il principale accesso alla città. Oggi – ha sostenuto Fiorita – tutta la città tira un sospiro di sollievo: entrare e uscire da Catanzaro sarà più semplice».

Secondo Filippo Mancuso, «si tratta di un intervento frutto di una programmazione condivisa con la Regione e pianificata da tempo. È una giornata di soddisfazione per tutta la città».

Luigi Mupo, responsabile territoriale dell’Anas in Calabria, ha illustrato sul piano tecnico i dettagli dell’intervento: «I lavori sono durati 22 mesi perché non si è trattato di un semplice intervento superficiale: a causa di importanti dissesti strutturali, è stata ricostruita integralmente la galleria, con il rifacimento della sezione strutturale e degli impianti tecnologici, oggi dotati di sistemi avanzati di monitoraggio anche da remoto. Essendo una galleria degli anni ’50 – ha concluso Mupo – durante i lavori sono emerse criticità impreviste che hanno richiesto modifiche agli interventi inizialmente previsti». Alla cerimonia di riapertura hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, e il presidente della Provincia, Amedeo Mormile.