Ogni movimento, ogni posizione nella processione del Cristo Morto racconta un codice sociale non scritto. La carne, il sudore e la fatica dei portatori diventano strumenti di potere e riconoscimento, trasformando la Settimana Santa in un rito barocco dove sacro e profano si mescolano senza filtri

Il buio a Mesoraca non è mai nero. È un viola livido, denso di incenso e sudore, che trasuda dai muri di pietra del Marchesato crotonese. Quando la bara del Cristo Morto varca la soglia, il silenzio non è assenza di rumore, ma una tensione elastica, pronta a spezzarsi sotto il peso di una devozione che somiglia terribilmente a una resa dei conti. Qui, tra le pieghe aspre della Calabria ionica, la Settimana Santa non è una semplice rievocazione liturgica: è un tribunale. È il momento in cui il paese, arroccato come un pugno chiuso sulle pendici della Sila Piccola, decide di specchiarsi nella propria carne nuda, mettendo in scena un’antropologia del dolore che non accetta sconti.

Mesoraca aggiunge al mosaico calabrese una gravità diversa, quasi geologica. “Lu Segnure è muertu”. Non è un annuncio, è una constatazione di fatto che schiaccia i polmoni. La rappresentazione del lutto qui è tangibile, pesante come il legno della bara portata a spalla: una massa scura che fende la folla come la chiglia di una nave in un mare di teste chine. Non cercate la cartolina. Qui la terra scotta anche a marzo. La “festa du Signure Muèrtu” del Venerdì Santo è l’apice di un paradosso formidabile: l’asta pubblica per l’assegnazione della croce penitenziale. Il prestigio sociale che si compra attraverso il sacrificio. È la Calabria autentica, quella che non si vergogna di mescolare il mercato al tempio, dove il diritto di soffrire sotto il peso del legno si batte a colpi di offerte, in un cortocircuito tra borsa valori e calvario che lascerebbe interdetto qualsiasi teologo d’oltralpe, ma che qui è l’unica moneta identitaria accettata.

Mentre filmavo, anni fa, il silenzio del corteo veniva squarciato solo dalle troccole: strumenti di legno che sostituiscono le campane mute, un suono secco, sgradevole, che scuote le ossa e gratta la gola. È un rumore che non consola. Nel montaggio ho imparato a non tagliare quei respiri affannosi dei portatori, a lasciare che il vento del Marchesato entrasse nell’audio con tutta la sua prepotenza selvatica. La morte, a Mesoraca, non è un concetto astratto o una metafora per i libri di scuola: è un vicino di casa che è venuto a trovarti senza bussare e a cui devi offrire il miglior pianto possibile, il servizio più solenne, la messinscena più accurata.

Vedere il movimento delle confraternite significa leggere un codice non scritto. Chi occupa il centro della scena? Chi resta ai margini, a osservare dal buio dei vicoli? La processione è una mappa del potere e del sangue. Il corpo di Cristo, cereo e immobile, diventa il baricentro attorno al quale ruotano le ambizioni di casate antiche e nuovi notabili, in una fusione fredda tra sacro e profano che solo il Mezzogiorno sa distillare senza ipocrisia. C’è una carnalità prepotente in ogni gesto. Le mani che stringono le stanghe sono nodose, abituate al lavoro o al comando, e il contatto fisico con il simulacro trasforma la devozione in un possesso fisico, quasi brutale.

Il ritmo è dettato dai passi falsi, dalle soste prolungate, da quegli sguardi che si incrociano tra la folla come lame. È una rappresentazione del mondo come dovrebbe essere: ordinato, gerarchico, tragico. Eppure, sotto la vernice della pietà popolare, pulsa il nervo scoperto di una comunità che, attraverso il lutto collettivo, esorcizza la propria precarietà. La storia di Mesoraca è una successione di assenze: emigrazione, abbandono. Il Venerdì Santo riempie questi vuoti con un rumore sordo, fatto di canti che sembrano lamenti preistorici. Il paese smette di essere un punto sulla carta geografica e diventa un palcoscenico totale, dove ogni abitante è contemporaneamente attore e spettatore del proprio destino.

Si avverte una tensione quasi erotica tra la folla e l’immagine del Morto. È la bellezza terribile di un dio che ha fallito, che è stato sconfitto dalla materia e che, proprio per questo, è l’unico in cui ci si possa davvero rispecchiare. Gli strati sociali si mescolano ma non si confondono mai del tutto. Il contadino e l’imprenditore recitano una parte in questo dramma barocco che non conosce ironia. È una faccenda maledettamente seria. Se il rito dovesse incepparsi per un errore di protocollo, sarebbe il crollo di un’intera impalcatura sociale.

Non c’è spazio per la spiritualità eterea delle cattedrali di vetro. Qui la religione profuma di cera sciolta, di polvere e di asfalto umido. È una fede di strada, faticosa, che richiede muscoli e resistenza cardiaca. Le strade di Mesoraca sono il calvario quotidiano che si fa simbolo. Ogni salita è un debito da espiare. La “festa du Signure Muèrtu” è il contratto sociale che si rinnova, scritto col sangue della tradizione e firmato davanti agli occhi di tutti. È il riconoscimento reciproco di una comunità che ha bisogno del lutto per sentirsi, finalmente, unita.

Mentre il corteo rientra e le luci delle candele iniziano a tremare nel vento che scende dai monti, resta addosso un senso di spossatezza metafisica. Non è solo fatica: è il peso di aver guardato troppo a lungo dentro un abisso di simboli che non lasciano scampo. Mesoraca si ritira, spegne i fuochi, chiude le imposte. Il domani sarà di nuovo fatto di silenzi e di attese, di una Calabria che continua a lottare contro la propria ombra. Ma per qualche ora, il tempo si è fermato. La morte è stata portata a spalla, esibita come un trofeo di guerra, addomesticata da una folla che non ha paura di soffrire, purché possa farlo insieme. Resta l’odore dell’incenso che si mescola al fumo dei camini, un odore di antico e di immutabile, mentre ci si chiede se Mesoraca stia davvero celebrando il Cristo o se, sotto quelle bende di gesso, non stia portando in trionfo la propria testarda e magnifica volontà di non morire mai.

*Documentarista Unical