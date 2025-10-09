Modifiche alla circolazione fra Sibari e Crotone per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria.

Da domani 10 ottobre i collegamenti del Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) verranno effettuati con bus che effettuano tutte le fermate intermedie.

I treni Intercity 558, 562, 564, 566 in collegamento con la Puglia, dal 1° ottobre, sono instradati sulla linea Tirrenica, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Catanzaro Lido e Sibari è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Il bus sostitutivo in connessione al treno Intercity 562 effettuerà fermata anche a Cutro.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

I lavori

Prosegue l’articolato programma di interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana in Calabria. Lungo i circa 170 km della linea ferroviaria jonica tra Sibari e Catanzaro Lido sono in corso i lavori per l’adeguamento delle opere d’arte, l’elettrificazione e l’upgrade tecnologico con sistema Ertms (European Rail Transport Management System) per il miglioramento dell’affidabilità dell’infrastruttura in termini di regolarità della circolazione e qualità del servizio.

Fra Crotone e Catanzaro Lido invece la circolazione è ripresa lo scorso 15 settembre. Sono stati completati gli interventi di adeguamento di alcune porzioni interne della Galleria Cutro e le variazioni plano altimetriche del binario esistente, attività funzionali a consentirne l’elettrificazione. Gli interventi continuano sull’intera tratta con l’allestimento della palificata per la trazione elettrica, le attività di cantierizzazione, demolizione e bonifica ordigni esplosivi per la realizzazione delle 3 sottostazioni elettriche.

Avviati anche i lavori nella stazione di Crotone che riguardano la riqualificazione degli spazi interni ed esterni di stazione ed il miglioramento dell’accessibilità. Gli interventi, finanziati con fondi Pnrr, andranno avanti anche nel 2026 e si concluderanno in linea con i vincoli del finanziamento.