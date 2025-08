Esultano per il sì del Cipess anche l’associazione confindustriale degli ingegneri e degli architetti e Assolombarda che parlano di un’opera «di grande rilevanza» che avrà «ricadute positive per l’economia nazionale»

C’è chi esulta e chi attacca. La notizia dell’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, come prevedibile, spacca la politica e il mondo delle associazioni, da sempre divisi tra il sì e il no all’opera.

Il Pd: «Governo nemico del Sud»

Il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, contesta a voce alta il via libera del Cipess al progetto del Ponte sullo Stretto. «È un paradosso - denunciano i dem calabresi - che, mentre leva i fondi per l'Alta velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria, il governo butti miliardi in un'opera controversa e divisiva. Questa scelta conferma la schizofrenia di un esecutivo nemico del Mezzogiorno, sordo alle esigenze dei cittadini ma attento a favorire potentati economici. Parliamo di un'opera inutile, che penalizza il Sud e sottrae risorse fondamentali a trasporti locali, infrastrutture moderne, scuole sicure e una sanità di qualità».

«Questo paradosso - osserva il senatore Irto, capogruppo dem nella Commissione Trasporti di Palazzo Madama - conferma la totale subalternità della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a un ministro, Matteo Salvini, inadeguato ma pronto soltanto a dirottare risorse verso il Nord. Ancora una volta, il governo delle destre ha tradito il Mezzogiorno, voltato le spalle ai territori del Sud e ignorato completamente le istanze dei Comuni».

Santanchè: «Abbattute le barriere dei signori del no»

«Un ponte nel futuro, che abbatta le barriere dei signori del no. Un Ponte sullo Stretto che allarga le prospettive e lo sviluppo della nostra Italia. Anche per il turismo». Lo sottolinea su X la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Oice: «Ora passare alla fase operativa»

«Positiva l'approvazione da parte del Cipess, ora andare avanti per passare alla fase operativa». È questo il commento di Giorgio Lupoi, presidente dell'Oice, l’associazione confindustriale che riunisce le società di ingegneria e architettura italiane: «L'approvazione del progetto definitivo rappresenta un importante tassello del percorso da seguire».

«Attendiamo con fiducia – ha aggiunto – il prossimo passaggio alla Corte dei Conti perché si tratta di un'opera infrastrutturale di grande rilevanza e che potrà avere importanti ricadute sul tessuto professionale e imprenditoriale, anche come referenze tecniche da spendere nella competizione internazionale. L'auspicio è che si possano superare le perplessità che vengono dal territorio e che si arrivi ad un rapido avvio dei cantieri. Siamo convinti che l'ingegneria italiana e i players coinvolti nella fase esecutiva possono rendere effettiva la realizzazione di un'opera attesa da tanto tempo e in grado di connettere stabilmente la Sicilia con il resto d'Italia e d'Europa».

Assolombarda: «Renderà l'Italia più unita e connessa»

«Ho appreso con soddisfazione del via libera, da parte del Cipess, al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina». Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi.

«Un'opera strategica – aggiunge – per il nostro Paese, unica nel suo genere, la cui realizzazione, nei prossimi anni, avrà ricadute positive sull'economia nazionale. Questa grande infrastruttura rivoluzionerà i collegamenti da e per la Sicilia, implementando una rete di trasporto europea e coniugando il meglio dell'ingegneria internazionale con la capacità industriale italiana. Sono convinto che Webuild e tutte le imprese coinvolte saranno capaci di contribuire al compimento di uno dei progetti più ambiziosi al mondo dimostrando, ancora una volta, l'eccellenza delle competenze italiane. Il Ponte sullo Stretto di Messina renderà l'Italia più unita e connessa, moltiplicando, con un effetto domino, le opportunità di business per l'intero tessuto produttivo».