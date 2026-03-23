«La vittoria del No al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali». Lo dice il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, dopo la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia.

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Referendum Giustizia, il trionfo di Nicola Gratteri: la sua Gerace tra le capitali del No

P. P. P.
Referendum Giustizia, il trionfo di Nicola Gratteri: la sua Gerace tra le capitali del No

Per il magistrato calabrese quella dei cittadini italiani «è stata una scelta consapevole, in difesa della Costituzione e dell'equilibrio delle istituzioni. Non è un rifiuto al cambiamento, ma di un metodo – ha aggiunto . La giustizia ha bisogno di riforme serie, capaci di ridurre i tempi dei processi e migliorarne il funzionamento, garantendo efficienza senza sacrificare le garanzie. Le riforme sono necessarie, ma vanno costruite con responsabilità e rispetto dei diritti».

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Referendum, Meloni dopo la vittoria del No: «Occasione persa per modernizzare l'Italia ma andiamo avanti»

Redazione Politica
Referendum, Meloni dopo la vittoria del No: «Occasione persa per modernizzare l'Italia ma andiamo avanti»