VIDEO | Come ogni anno, in ogni "ruga" della città di Gioacchino da Fiore, si rinnova la tradizione del 24 dicembre
PHOTO
Una tradizione che si rinnova nel tempo a San Giovanni in Fiore, nel cosentino, con l'accensione delle Focere nella sera del 24 dicembre in ogni rione ("ruga") per scaldare il Bambinello che nasce nella gelida notte di Betlemme.
Una vera e propria "missione" per i bimbi del quartiere che iniziano la raccolta della legna già ad inizio autunno per arrivare pronti alla serata più attesa dell'anno. Una tradizione anche quest'anno al centro della programmazione della Pro Loco cittadina che premierà la focera più bella. Anche quest'anno l'accensione si rinnova, pensando anche ai bimbi meno fortunati, partendo da quella di Piazza Abate Gioacchino il cuore pulsante del centro storico florense