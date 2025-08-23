Anche per la stagione estiva 2025 la città di Soverato, Bandiera Blu per il nono anno, si conferma tra le mete calabresi preferite dei turisti, stranieri e non. Chi la scopre per la prima volta se ne innamora, chi ci è già stato sceglie di ritornarci. «È la prima volta che vengo a Soverato - racconta una turista milanese -, è molto carina, una città viva, mi sto trovando molto bene. Poi il mare è stupendo, il cibo è fantastico e la gente accogliente. Mia madre è di origini calabresi ma questa parte di Calabria non la conoscevo, ci ritornerò sicuramente».



«Noi veniamo dal basso Salento, siamo qui per un matrimonio e abbiamo deciso di prolungare la permanenza per conoscere meglio questa zona - racconta una famiglia pugliese -. È un posto da far visitare anche agli amici e ai parenti. Non ci eravamo mai stati e molto probabilmente torneremo il prossimo anno. Io sono anche un amante di pesca sub e dei fondali e nei prossimi giorni sicuramente con maschera e pinne farò una perlustrazione subacquea». E ancora c'è chi resta fedele alla città da oltre 40 anni: «Torniamo ogni anno per trascorrere qui le vacanze perché il mare è pulito, le spiagge ampie e sabbiose, il clima e ottimo e la vacanza è assicurata».