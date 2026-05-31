L'ultima giornata del Villaggio Sud Agrifest si aprirà con un'importante iniziativa pensata per rendere la manifestazione sempre più accessibile e attenta ai bisogni di tutti.

Nella mattinata sarà infatti protagonista il laboratorio inclusivo «Piccole Mani in Natura», promosso dalla cooperativa sociale Intorno a me 1000 Colori, presieduta da Anna Maria Arena. Un progetto rivolto a bambini e ragazzi con disabilità, nato con l'obiettivo di offrire uno spazio accogliente, sereno e accessibile all'interno della manifestazione.

Attraverso attività creative i partecipanti potranno vivere un'esperienza di scoperta, espressione e relazione a contatto con la natura. Il laboratorio è stato progettato per adattarsi alle esigenze di ciascun bambino, rispettandone tempi, modalità comunicative, sensibilità e capacità individuali.

Particolare attenzione sarà dedicata all'accessibilità sensoriale. Nell'area del laboratorio non saranno presenti musica, microfoni o rumori invasivi, così da garantire un ambiente tranquillo e prevedibile, capace di accogliere anche bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico, neurodivergenze o bisogni educativi speciali.

Tra le attività previste ci saranno la realizzazione di faccine con foglie e fiori, uccellini e farfalle creati con materiali naturali, giochi di osservazione delle ombre degli animali e la costruzione di un grande fiore collettivo che rappresenterà simbolicamente il significato più profondo dell'iniziativa: ogni bambino contribuisce con il proprio colore, il proprio segno e il proprio modo di essere alla costruzione di una comunità più ricca e accogliente.

L'appuntamento conferma la volontà del Villaggio Sud Agrifest di essere non soltanto un luogo di incontro e promozione del territorio, ma anche uno spazio capace di promuovere concretamente il pluralismo, l'inclusione e la partecipazione di tutti. La giornata, in cui sarà aperta l'area espositiva con alcune novità, si concluderà poi con l'atteso concerto finale. Sul palco del Villaggio Sud Agrifest, arriverà Clara che chiuderà la quinta edizione della manifestazione, regalando al pubblico un momento di musica e festa dopo tre giorni intensi di incontri, approfondimenti, esperienze rivolte a tutti.

La manifestazione gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale, del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova, della Consulta delle Associazioni di Taurianova.