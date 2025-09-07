«Il bambino non era sulla trave, si è semplicemente appoggiato mentre facevamo una passeggiata per visitare la nuova area fitness. Si è appoggiato e la trave lo ha travolto rotolandogli sull’addome e fermandosi sul collo».
La testimonianza di una persona presente venerdì sera nel Parco urbano di Vibo, quando un piccolo di 3 anni è stato schiacciato da un tronco posto sul percorso di allenamento intensivo, smentisce categoricamente che il piccolo fosse a cavalcioni della trave che fa parte del “boot camp”, il tipico percorso che ricalca quello utilizzato per la preparazione fisica dei soldati che si vede in tanti film.

Incidente al parco a Vibo, bimbo resta schiacciato da una trave: operato d’urgenza

Cristina Iannuzzi
«Io e mia moglie eravamo lì, insieme ai genitori del bimbo che conosciamo, tutti insieme con i nostri figli. Siamo stati sentiti dalle forze dell’ordine e non possiamo accettare che si possa insinuare il dubbio che il piccolo fosse a cavalcioni della trave. Nulla di tutto questo. Ci eravamo fermati a lungo nell’area giochi dedicata ai più piccoli, ma i nostri figli non ne volevano sapere di venire via nonostante si stesse facendo tardi. Per convincergli abbiamo detto loro che saremmo andati a visitare un’altra area giochi e ci siamo avviati verso il percorso fitness per adulti. Eravamo appena arrivati, quando abbiamo visto quel tronco rotolargli addosso, ma lui non era salito, non era a cavalcioni, si è semplicemente appoggiato». Continua a leggere su IlVibonese.it