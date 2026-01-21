«Chiediamo di essere aiutati, di non essere dimenticati. Abbiamo famiglie». Lo dice quasi tra le lacrime Donatella Veraldi, titolare insieme al marito di una macelleria con annesso un laboratorio nel quartiere Lido, a Catanzaro. La zona che ha subito maggiori disagi a causa delle forti mareggiate di questa notte. Un tratto di lungomare è rimasto allagato, diverse le attività commerciali che hanno riportato ingenti danni.

«Avevo un minimarket, ancora i danni non li conosciamo» spiega Antonella Mirarchi, titolare di un esercizio commerciale. «Il mio negozio è due metri sott’acqua, non credo che ci sia molto da recuperare. In questo momento ci serve aiuto. Siamo soli a piangere da questa notte, non abbiamo chiuso occhio tutta la notte. Non abbiamo mai visto una cosa del genere, già in passato mi era capitato ma così è la prima volta».

«Anche il mio locale è andato distrutto» aggiunge Concetta Froio, titolare di uno storico ristorante ubicato di fronte al lungomare. «Tre sale, tutto distrutto, è tutto pieno d’acqua. Sono qui da stamattina alle 5, adesso abbiamo bisogno di un aiuto concreto e non solo a parole».

«Mio marito ha una macelleria con un laboratorio» precisa Donatella Veraldi. «Siamo stati particolarmente danneggiati. Mai come questa volta, non penso che potremmo riprendere le attività prima di tre o quattro mesi. È ancora tutto invaso d’acqua, ci sono tanti metri d’acqua fino al soffitto. Chiediamo di essere aiutati e di non essere dimenticati. Abbiamo famiglie».