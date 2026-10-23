Catanzaro, sequestrati oltre 30 mila prodotti pericolosi per Halloween

Otto arresti e sequestri per oltre 57 milioni di euro nell’inchiesta sugli appalti della ricostruzione nelle Marche. Nel mirino degli investigatori presunti rapporti con ambienti criminali calabresi e campani e possibili irregolarità nella gestione dei fondi pubblici
L’ex consigliere regionale attacca con il suo legale la ricostruzione dell’accusa: «Mi hanno buttato addosso l’intero codice penale». Nell’inchiesta su presunti intrecci tra politica, appalti e ’ndrangheta chiesti 96 condanne. La sentenza è attesa nel 2027
In un ufficio anonimo alle porte di Milano, alcuni pregiudicati di mafia avevano creato un vero triumvirato del riciclaggio: ecco come cosche calabresi e Camorra si sono alleate per gestire milioni illeciti
Numerosi cittadini del Vibonese hanno raggiunto lo svincolo dell’A2 per chiedere interventi contro il rincaro dei carburanti: «Vogliamo poter vivere in Calabria», il grido dei manifestanti che chiedono risposte per tutelare il lavoro, le imprese e il futuro delle nuove generazioni
Dall’accordo per piegare la Regione agli interessi elettorali al «patto del Nozzularu», il pm ricostruisce il sistema di potere che avrebbe legato l’ex governatore Oliverio a Devona, Adamo e Romeo, mentre su Sculco pesa la contestazione dello scambio elettorale politico-mafioso e i rapporti con esponenti dei clan crotonesi
VIDEO | La Guardia di Finanza ha controllato quattro attività commerciali tra ingrosso e dettaglio, riscontrando gravi carenze nell’etichettatura e nelle indicazioni obbligatorie a tutela dei consumatori, soprattutto dei minori
L’imprenditore delle Serre annuncia la sospensione della produzione a causa dei blocchi nei trasporti, dell’aumento dei costi energetici e della riduzione dei consumi. Tra le criticità anche la viabilità nelle aree interne e l’assenza della fibra per l’accesso veloce a internet
Corteo pacifico tra cori e striscioni contro il governo Meloni, al fianco di agricoltori e autotrasportatori. In piazza anche Gaia, che festeggia i suoi 18 anni manifestando per il futuro della sua generazione
La Guardia di finanza recupera dai dispositivi di Paolo Pelaggi le «Schede», la «Lavagna» e la «Situazione generale»: un sistema per seguire flussi di denaro, contanti e wallet digitali. In otto mesi, ricostruiti movimenti monstre: «Sto facendo più di 600 milioni di fatture»
Secondo la Procura, l'assistente capo addetto alle videochiamate avrebbe accettato hashish, droga e un orologio in cambio di favori ai detenuti. Contestato anche l'uso illecito di cellulari a decine di reclusi
VIDEO | Manifestazione in sostegno delle categorie in lotta allo svincolo autostradale dopo l’annuncio della smobilitazione degli autotrasportatori. Rigettata ogni forma di violenza: «Non siamo con chi spacca le vetrine ma siamo qui anche per difendere i nostri diritti»
L'infezione è stata individuata in una persona gravemente immunodepressa. Le autorità sanitarie stanno verificando il possibile legame con il decesso. L'Ecdc segue l'evoluzione della situazione, mentre l'Oms ritiene improbabile una diffusione su larga scala
Dopo la sospensione del fermo da parte degli autotrasportatori, il Movimento Territorio e Agricoltura annuncia nuovi presidi a Pizzo e Botricello. Matteo Talarico: «Non possiamo mollare, non abbiamo alternativa al fallimento»
L’indagine della Dda di Ancona punta sulla scalata iniziata negli anni 90 di un imprenditore legato alle cosche Avignone e Crea: accertamenti su un giro di fatture da 8 milioni di euro e sui subappalti post-sisma. Nelle carte intrecci tra mafia calabrese, clan dei Casalesi, frodi sui fondi pubblici e corruzione negli appalti della sanità e dell’edilizia universitaria
Lo stop arriva con riserva. Il 27 ottobre al ministero dei Trasporti si riunisce il tavolo con autotrasporto, Palazzo Chigi, Mef e Mimit, e da lì gli attivisti aspettano misure per la filiera e contro il carovita.
Inchiesta della Procura di Torre Annunziata e blitz del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza: 84 vendite online anche all'estero. L’organizzazione aveva base in Campania ma era attiva anche a Reggio
La sospensione della protesta decisa da Fedralog riattiva le consegne nei negozi da nord a sud della regione. Restano alcune difficoltà nella distribuzione, mentre la Prefettura di Catanzaro mette a disposizione le scorte della polizia