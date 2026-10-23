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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Catanzaro, sequestrati oltre 30 mila prodotti pericolosi per Halloween

23 ottobre, 2026
L’inchiesta della Dda

La ’ndrangheta nella ricostruzione post-sisma, arresti eccellenti nelle Marche: ci sono un costruttore e un avvocato – NOMI

Otto arresti e sequestri per oltre 57 milioni di euro nell’inchiesta sugli appalti della ricostruzione nelle Marche. Nel mirino degli investigatori presunti rapporti con ambienti criminali calabresi e campani e possibili irregolarità nella gestione dei fondi pubblici
La ’ndrangheta nella ricostruzione post-sisma, arresti eccellenti nelle Marche: ci sono un costruttore e un avvocato –\u00A0NOMI\n
Dopo la requisitoria

Processo Glicine, Sculco rompe il silenzio dopo la richiesta di 21 anni: «Mi difenderò con le unghie e con i denti»

L’ex consigliere regionale attacca con il suo legale la ricostruzione dell’accusa: «Mi hanno buttato addosso l’intero codice penale». Nell’inchiesta su presunti intrecci tra politica, appalti e ’ndrangheta chiesti 96 condanne. La sentenza è attesa nel 2027
Redazione Cronaca
Processo Glicine, Sculco rompe il silenzio dopo la richiesta di 21 anni: «Mi difenderò con le unghie e con i denti»\n
I soldi delle mafie

’Ndrangheta, il Cda della banca clandestina: le macchinette contasoldi e i rapporti con i clan Bellocco, Gallace e Piromalli

In un ufficio anonimo alle porte di Milano, alcuni pregiudicati di mafia avevano creato un vero triumvirato del riciclaggio: ecco come cosche calabresi e Camorra si sono alleate per gestire milioni illeciti
P. P. P.
’Ndrangheta, il Cda della banca clandestina: le macchinette contasoldi e i rapporti con i clan Bellocco, Gallace e Piromalli\n
La manifestazione

Carovita, le Serre non si arrendono: centinaia di persone al presidio di Vazzano per tenere accesa la protesta

Numerosi cittadini del Vibonese hanno raggiunto lo svincolo dell’A2 per chiedere interventi contro il rincaro dei carburanti: «Vogliamo poter vivere in Calabria», il grido dei manifestanti che chiedono risposte per tutelare il lavoro, le imprese e il futuro delle nuove generazioni
Cristina Iannuzzi
Carovita, le Serre non si arrendono: centinaia di persone al presidio di Vazzano per tenere accesa la protesta\n

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Società

Pizzo, il Ministro Foti al battesimo del mare

22 ottobre 2026
Ore 11:50
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Società

Cosenza, studenti in piazza contro il carovita

22 ottobre 2026
Ore 11:45
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Politica

Occhiuto fa fermare le proteste, il PD non si ferma

22 ottobre 2026
Ore 11:43
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Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica

21 ottobre 2026
Ore 18:29
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Occhiuto fa fermare le proteste, il PD non si ferma

22 ottobre 2026
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22 ottobre 2026
Ore 11:50
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Società

Cosenza, studenti in piazza contro il carovita

22 ottobre 2026
Ore 11:45
Cosenza, studenti in piazza contro il carovita
Politica

Occhiuto fa fermare le proteste, il PD non si ferma

22 ottobre 2026
Ore 11:43
Occhiuto fa fermare le proteste, il PD non si ferma
Società

Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica

21 ottobre 2026
Ore 18:29
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Società

Pizzo, il Ministro Foti al battesimo del mare

22 ottobre 2026
Ore 11:50
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Società

Cosenza, studenti in piazza contro il carovita

22 ottobre 2026
Ore 11:45
Cosenza, studenti in piazza contro il carovita
La requisitoria

Processo Glicine-Acheronte, Sculco e i rapporti con le cosche: «Ha dimostrato una certa familiarità con la ’ndrangheta»

Dall’accordo per piegare la Regione agli interessi elettorali al «patto del Nozzularu», il pm ricostruisce il sistema di potere che avrebbe legato l’ex governatore Oliverio a Devona, Adamo e Romeo, mentre su Sculco pesa la contestazione dello scambio elettorale politico-mafioso e i rapporti con esponenti dei clan crotonesi
Alessia Truzzolillo
23 ottobre 2026
Ore 06:37
Processo Glicine-Acheronte, Sculco e i rapporti con le cosche: «Ha dimostrato una certa familiarità con la ’ndrangheta»\n
Tutela della sicurezza

Catanzaro, sequestrati oltre 30 mila prodotti pericolosi in vista di Halloween: multe per oltre 100 mila euro

VIDEO | La Guardia di Finanza ha controllato quattro attività commerciali tra ingrosso e dettaglio, riscontrando gravi carenze nell’etichettatura e nelle indicazioni obbligatorie a tutela dei consumatori, soprattutto dei minori
Redazione Cronaca
23 ottobre 2026
Ore 05:46
Catanzaro, sequestrati oltre 30 mila prodotti pericolosi in vista di\u00A0Halloween: multe per oltre 100 mila euro\n
L’operazione

Arrestato latitante legato alla cosca Barbaro di Platì: era nascosto in una comunità di recupero

VIDEO | L’uomo era ricercato dal novembre scorso nell’ambito dell’inchiesta della DDA di Milano sul traffico di oltre 3,5 tonnellate di cocaina dal Sud America.
Redazione Cronaca
23 ottobre 2026
Ore 05:25
Arrestato latitante legato alla cosca Barbaro di Platì:\u00A0era nascosto in una comunità di recupero\n
Conseguenze a catena

«I divani non sono per questi tempi», nel Vibonese si ferma un’altra azienda storica: la Pagano di Arena messa all’angolo da caro carburante e proteste 

L’imprenditore delle Serre annuncia la sospensione della produzione a causa dei blocchi nei trasporti, dell’aumento dei costi energetici e della riduzione dei consumi. Tra le criticità anche la viabilità nelle aree interne e l’assenza della fibra per l’accesso veloce a internet
Cristina Iannuzzi
23 ottobre 2026
Ore 04:15
«I divani non sono per questi tempi», nel Vibonese si ferma un’altra azienda storica: la Pagano di Arena messa all’angolo da caro carburante e proteste\u00A0\n
La sentenza

Rapina al caveau della Sicurtransport di Caraffa di Catanzaro: in appello due assoluzioni e tre condanne - NOMI

Il colpo nel 2016 aveva fruttato 8 milioni di euro. Ribaltata la sentenza nei confronti di Lentini e Santoro
Ale. Tru.
22 ottobre 2026
Ore 17:57
Rapina al caveau della Sicurtransport di Caraffa di Catanzaro:\u00A0in appello due assoluzioni e tre condanne - NOMI\n
Protesta studentesca

Mille studenti in piazza a Cosenza, anche una mamma tra i ragazzi: «La famiglia non basta, i nostri figli non hanno riferimenti»

Corteo pacifico tra cori e striscioni contro il governo Meloni, al fianco di agricoltori e autotrasportatori. In piazza anche Gaia, che festeggia i suoi 18 anni manifestando per il futuro della sua generazione
Riccardo Montanaro
22 ottobre 2026
Ore 17:48
Mille studenti in piazza a Cosenza,\u00A0anche una mamma tra i ragazzi: «La famiglia non basta, i nostri figli non hanno riferimenti»\n
I soldi dei clan

La banca clandestina della ’ndrangheta, nei file segreti c’è il tesoro delle mafie: 47 milioni convertiti in criptovalute

La Guardia di finanza recupera dai dispositivi di Paolo Pelaggi le «Schede», la «Lavagna» e la «Situazione generale»: un sistema per seguire flussi di denaro, contanti e wallet digitali. In otto mesi, ricostruiti movimenti monstre: «Sto facendo più di 600 milioni di fatture»
Pablo Petrasso
22 ottobre 2026
Ore 16:47
La banca clandestina della ’ndrangheta, nei file segreti c’è il tesoro delle mafie: 47 milioni convertiti in criptovalute\n
Casa circondariale “Sergio Cosmai”

Droga e telefoni nel carcere di Cosenza: 36 indagati. Agente della Penitenziaria accusato di corruzione | NOMI

Secondo la Procura, l'assistente capo addetto alle videochiamate avrebbe accettato hashish, droga e un orologio in cambio di favori ai detenuti. Contestato anche l'uso illecito di cellulari a decine di reclusi
Antonio Alizzi
22 ottobre 2026
Ore 16:10
Droga e telefoni nel carcere di Cosenza: 36 indagati. Agente della Penitenziaria accusato di corruzione | NOMI\n
Il verdetto

Omicidio Pasquale Aquino, tre condanne: trent’anni di carcere a Le Pera

La Corte d’Assise di Cosenza infligge 28 anni a Giorgio Arturi e 23 a Manuel Intrieri. La Dda aveva chiesto l’ergastolo per il presunto esecutore del delitto
Antonio Alizzi
22 ottobre 2026
Ore 16:09
Omicidio Pasquale Aquino, tre condanne: trent’anni di carcere a Le Pera\n
La protesta continua

“I prezzi alle stelle, le scuole alle stalle”: un migliaio di studenti da Vibo al presidio di Sant’Onofrio, le voci di una protesta pacifica che non vuole morire

VIDEO | Manifestazione in sostegno delle categorie in lotta allo svincolo autostradale dopo l’annuncio della smobilitazione degli autotrasportatori. Rigettata ogni forma di violenza: «Non siamo con chi spacca le vetrine ma siamo qui anche per difendere i nostri diritti»
Stefano Mandarano
22 ottobre 2026
Ore 15:50
“I prezzi alle stelle, le scuole alle stalle”: un migliaio di studenti da Vibo al presidio di Sant’Onofrio, le voci di una protesta pacifica che non vuole morire\n
La dichiarazione

Reset, Pino Munno dopo l’assoluzione: «Si chiude un capitolo buio»

La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della Dda. L’ex assessore: «La verità prima o poi viene fuori»
Redazione
22 ottobre 2026
Ore 15:39
Reset, Pino Munno dopo l’assoluzione: «Si chiude un capitolo buio»\n
Il caso

Virus Shamonda, primo contagio umano in Francia: morto un paziente. Casi anche negli allevamenti italiani, cosa sappiamo

L'infezione è stata individuata in una persona gravemente immunodepressa. Le autorità sanitarie stanno verificando il possibile legame con il decesso. L'Ecdc segue l'evoluzione della situazione, mentre l'Oms ritiene improbabile una diffusione su larga scala
Redazione Conaca
22 ottobre 2026
Ore 15:30
Virus Shamonda, primo contagio umano in Francia: morto un paziente. Casi anche negli allevamenti italiani, cosa sappiamo\n
L’intervista

«Amareggiati dalla decisione di Fedralog, ma noi continuiamo a combattere»: gli agricoltori di Mta non smobilitano dal Vibonese e rilanciano

Dopo la sospensione del fermo da parte degli autotrasportatori, il Movimento Territorio e Agricoltura annuncia nuovi presidi a Pizzo e Botricello. Matteo Talarico: «Non possiamo mollare, non abbiamo alternativa al fallimento»
Cristina Iannuzzi
22 ottobre 2026
Ore 14:28
«Amareggiati dalla decisione di Fedralog, ma noi continuiamo a combattere»: gli agricoltori di Mta non smobilitano dal Vibonese e rilanciano\n
Il blitz

’Ndrangheta, i clan del Reggino nei cantieri del terremoto: i dettagli dell’inchiesta sui milioni della ricostruzione nelle Marche

L’indagine della Dda di Ancona punta sulla scalata iniziata negli anni 90 di un imprenditore legato alle cosche Avignone e Crea: accertamenti su un giro di fatture da 8 milioni di euro e sui subappalti post-sisma. Nelle carte intrecci tra mafia calabrese, clan dei Casalesi, frodi sui fondi pubblici e corruzione negli appalti della sanità e dell’edilizia universitaria
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 14:10
’Ndrangheta, i clan del Reggino nei cantieri del terremoto: i dettagli dell’inchiesta sui milioni della ricostruzione nelle Marche\n
carovita

Castrovillari, gli agricoltori sospendono il presidio dopo l’incontro con Salvini in attesa delle risposte del 27 ottobre

Lo stop arriva con riserva. Il 27 ottobre al ministero dei Trasporti si riunisce il tavolo con autotrasporto, Palazzo Chigi, Mef e Mimit, e da lì gli attivisti aspettano misure per la filiera e contro il carovita.
Franco Sangiovanni
22 ottobre 2026
Ore 13:16
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La decisione

Operazione Teorema, revocato il divieto di dimora all’avvocato Francesco Manica: accolte le ragioni della difesa

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha ritenuto non più sussistenti le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 13:14
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L’Operazione

Traffico di opere d’arte false, 10 indagati e sequestri anche in Calabria: spacciavano finte opere dell’Ottocento napoletano

Inchiesta della Procura di Torre Annunziata e blitz del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza: 84 vendite online anche all'estero. L’organizzazione aveva base in Campania ma era attiva anche a Reggio
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 10:33
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Ritorno alla normalità

Supermercati di nuovo riforniti in Calabria dopo lo stop ai Tir: tornano frutta, verdura e carburanti

La sospensione della protesta decisa da Fedralog riattiva le consegne nei negozi da nord a sud della regione. Restano alcune difficoltà nella distribuzione, mentre la Prefettura di Catanzaro mette a disposizione le scorte della polizia
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 10:19
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Il sit-in

Tir, protesta sospesa ma nel Cosentino il presidio dei cittadini prosegue sulla Statale 18

A Tortora una cinquantina di persone tra autotrasportatori, cittadini, studenti e commercianti mantengono alta l’attenzione dopo lo stop al fermo dei camion in Calabria
Redazione
22 ottobre 2026
Ore 10:09
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La situazione

Caro carburante, Fedralog sospende il blocco ma nel Reggino le proteste non si fermano

Smobilitati i punti critici di Campo Calabro, Gallico e Gioia Tauro. A Grotteria Mare ore di attesa, mentre sulla sulla 106 a Caulonia nasce un nuovo presidio
Ilario Balì
22 ottobre 2026
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Revocato lo sciopero dei Tir, decisione in serata dopo sei giorni di blocchi: «Ora risposte o il 27 ripartiremo con più forza»

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