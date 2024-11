In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

3 agosto

Ore 17.20 – Il bollettino regionale

Nessun nuovo caso positivo è stato registrato in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino della Regione. Da inizio emergenza sul territorio calabrese sono stati effettuati 120.567 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.270, quelle negative sono 119.297.

31 luglio

Ore 17.05 – Il bollettino della Regione

Quattro nuovi casi di Covid-19 sono stati riscontrati in Calabria nella giornata di oggi: uno è un migrante sbarcato ieri a Ferruzzano e tre vibonesi di rientro. Questa è quanto comunica la Regione nel suo bollettino quotidiano. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 118.634 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.266 (+4 rispetto a ieri), quelle negative sono 117.368.

30 luglio

Ore 17.30 – Il bollettino della Regione

Sette nuovi casi di coronavirus in Calabria. È quanto riportato nel bollettino odierno della Regione Calabria. Si riferiscono ad alcuni migranti sbarcati a Roccella, al focolaio di Cosenza e ad un paziente proveniente da altra regione ricoverato a Catanzaro.

29 luglio

Ore 12.20 - Coronavirus, a Cosenza tre nuovi casi

Ci sono anche altre tre persone un adulto e due bambini, appartenenti alla comunità senegalese di Cosenza, risultati positivi al tampone nell’ambito dell’attività di screening attuato dalla task force dell’Azienda sanitaria provinciale.

28 luglio

Ore 17.10 – Il bollettino della Regione

Cinque nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria. I casi, riportati nel bollettino odierno della Regione, riguardano cinque migranti ospitati nel Crotonese.

24 luglio

Ore 17 - Il bollettino della Regione

Un nuovo caso positivo al coronavirus è stato registrato in Calabria nelle ultime 24 ore. Rilevato al Laboratorio dell’Asp di Reggio Calabria, è riconducibile allo sbarco di Roccella Jonica dell'11 luglio. Lo riporta il bollettino odierno della Regione.

Ore 9.10 - Il bollettino dell'Asp di Reggio Calabria

Confermato un nuovo caso di coronavirus nel Reggino. Tramite nota stampa, la Direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria comunica che il 23 luglio, sul territorio provinciale, sono stati sottoposti allo screening per Covid-19, 297 nuovi soggetti. Uno è risultato positivo al tampone.

23 luglio

Ore 17.10 - Il bollettino della Regione

Due nuovi casi di coronavirus in Calabria. Lo riporta il bollettino odierno della Regione nel quale si specifica che, ad oggi, sono stati effettuati con 111.757 tamponi. Il caso positivo di Cosenza è riconducibile al focolaio noto. Quello registrato nell'Asp di Reggio Calabria è un rientro.

Ore 10.10 - Nuovo contagio a Cosenza

Nuovo caso di coronavirus nella comunità senegalese cosentina. Rilevata la positività al tampone della madre della piccola di 4 anni, il cui screening effettuato prima di un ricovero in ospedale, ha consentito di scoprire la presenza del focolaio nell'area urbana.

22 luglio

Ore 17 - Il bollettino della Regione

Quattro nuovi casi positivi al coronavirus sono stati rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore, uno in provincia di Cosenza e tre in provincia di Reggio Calabria. Il caso rilevato al Laboratorio di Cosenza è una conferma dopo una positività sierologica, positivo solo per il Gene N e non riconducibile a catena di trasmissione nota. I tre casi rilevati presso il Laboratorio dell’Asp di Reggio Calabria sono invece riconducibili allo sbarco di Roccella.

Ore 11 - Coronavirus, nuovo caso nel Cosentino

Le attività di screening condotte in provincia di Cosenza, e coordinate dall'Usca di Rogliano, hanno consentito di individuare ed isolare un nuovo caso di infezione da coronavirus, relativo ad un 40enne residente ad Altilia

21 luglio

Ore 17.00 - Il bollettino regionale

Secondo giorno senza contagi in Calabria. Lo riferisce il bollettino odierno della Regione. Ad oggi, si evidenzia, sono stati effettuati con 109.566 tamponi.

17 luglio

Ore 18.30 - Altri sei casi in provincia di Cosenza

Si allarga ancora il focolaio da coronavirus emerso nei giorni scorsi in provincia di Cosenza. Gli esiti degli ultimi tamponi hanno messo in evidenza la presenza di altri sei casi di Covid-19, sempre connessi ai primi nove già identificati.

Ore 17.00 - Il bollettino della Regione

Altri cinque casi positivi registrati nelle ultime ore in Calabria. Lo riferisce il bollettino odierno della Regione Calabria. I tre rilevati al laboratorio dell’Asp di Reggio Calabria sono riconducibili allo sbarco di Roccella Jonica dell’11 luglio scorso. I due registrati presso l’Azienda ospedaliera di Catanzaro sono rientri da stato estero.

Ore 13.45 - Vibo, positivo uomo tornato dall'Algeria

Il reparto di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro comincia a ricontare nuovi ricoveri. Dopo il 35enne affetto da Covid 19 giunto ieri al pronto soccorso dell'ospedale, e rientrato da pochi giorni dal Marocco, questo pomeriggio nell'unità operativa diretta da Lucio Cosco, dovrebbe giungere un nuovo paziente della provincia di Vibo Valentia rientrato da poco dall'Algeria.

16 luglio

Ore 17.55 - Catanzaro, positivo uomo tornato dal Marocco

Un paziente affetto da Covid 19 è giunto questo pomeriggio al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di un giovane di 35 anni di rientro dal Marocco dove svolge attività lavorativa. Al suo rientro in Italia era stato posto in quarantena a seguito della comparsa dei primi sintomi ma questo pomeriggio le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Ore 17 - Il bollettino regionale

Sono otto i casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, tutti in provincia di Cosenza. Lo riporta il bollettino odierno della Regione. Nel territorio calabrese ad oggi sono stati effettuati 105.818 tamponi.

Ore 11.20 - Coronavirus a Cosenza, disposti altri test

La task force dell’Asp di Cosenza sta lavorando per ricostruire tutti i contatti della bambina e della famiglia, trovati positivi al Covid-19, nella comunità senegalese in cui vivono. In corso altri tamponi.

15 luglio

Ore 21:50 - A Cosenza 9 positivi

Anche alcuni i congiunti della bimba di quattro anni ricoverata all'Annunziata per sottoporsi ad un intervento chirurgico, e per questo sottoposta a tampone che ha dato esito positivo, sono risultati a loro volta affetti dal coronavirus

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Ci sono due contagi in più nel bollettino diramato oggi, 15 luglio, dalla Regione Calabria. Ad oggi sono stati effettuati 104.921 tamponi.

Ore 16:15 – Accogliere i migranti, ecco le soluzioni

Vertice in Prefettura a Catanzaro. Al vaglio le misure per contenere il rischio contagio da Covid derivante dall’arrivo dell’immigrazione incontrollata. Tra le ipotesi prese in esame dal Governo: una nave e le strutture confiscate alla criminalità organizzata.

Ore 15:15 – Continuano i tamponi all'aeroporto di Lamezia

Continua all’aeroporto di Lamezia Terme l’attività di screening gratuito offerta dalla Regione Calabria ai viaggiatori in arrivo.

Ore 15:00 - A Cosenza bimba di quattro anni positiva

Doveva effettuare un intervento chirurgico all’Annunziata di Cosenza. Per questo una bimba di quattro anni, nei giorni scorsi, è stata sottoposta prima del ricovero, al tampone per verificarne l’eventuale contagio da coronavirus. Le analisi hanno dato esito positivo, per cui la piccola è stata posta in quarantena.

Ore 9:40 - Terzo tampone negativo per il giovane di Botricello

Allarme rientrato per il giovane ritornato a Botricello da Londra. L’esito del terzo test per individuare il coronavirus ha dato esito negativo. La notizia viene confermata da fonti dell’Asp di Catanzaro. Il volo proveniente dalla Gran Bretagna era giunto a Lamezia Terme sabato 11 luglio.

14 luglio

Ore 17 – Il bollettino della Regione

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus si è registrato in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino della Regione.