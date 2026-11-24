Le telecamere avrebbero ripreso l’ex capo della Polizia mentre esplodeva un colpo verso il terreno prima di rientrare nella dépendance. Nella villa trovati scritti indirizzati al procuratore di Caltanissetta e «a chi vorrà pubblicare», oltre a un supporto informatico cercato dagli investigatori

Un filmato potrebbe aver restituito uno degli ultimi passaggi della vita di Gianni De Gennaro. Le telecamere di sorveglianza della tenuta in Maremma avrebbero ripreso l'ex capo della Polizia nelle prime ore di sabato 21 novembre, poco prima che venisse trovato morto nella dépendance della proprietà di Fonteblanda. Nell'ultima sequenza De Gennaro sarebbe uscito all'esterno, avrebbe esploso un colpo verso il terreno e poi sarebbe rientrato nell'edificio.

Si tratterebbe di un colpo di prova per verificare il funzionamento della pistola, una semiautomatica Ruger calibro 380. Un'ipotesi compatibile con il ritrovamento di due bossoli, uno in giardino e l'altro nella dépendance, ma la dinamica resta al vaglio degli investigatori. I filmati dell'impianto di videosorveglianza sono stati acquisiti e sono oggetto di accertamenti.

Il ritrovamento e le lettere lasciate nella villa

A scoprire il corpo è stato il custode della proprietà, Giuseppe Soccu, dopo essere stato allertato dalla moglie di De Gennaro, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. L'uomo si è recato nella tenuta e, guardando attraverso una finestra, ha visto l'ex prefetto riverso su una poltrona, ormai senza vita. Accanto al corpo si trovava la pistola.

Nella proprietà sono stati rinvenuti anche diversi scritti, indirizzati ai familiari e al custode. Altri due documenti erano contenuti in buste con intestazioni particolari: una destinata al procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca, l'altra «a chi vorrà pubblicare».

Il contenuto integrale delle lettere non è stato reso pubblico. Le ricostruzioni circolate riferiscono di toni molto duri e di un riferimento a ciò che nemmeno la mafia, che pure avrebbe voluto ucciderlo, era riuscita a ottenere. Gli scritti potrebbero rappresentare la volontà di De Gennaro di lasciare una propria ricostruzione delle vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto. Saranno però gli accertamenti sui documenti a chiarirne contenuto, destinatari e significato.

L'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e la richiesta di arresto

La vicenda si inserisce nel quadro dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D'Amelio. De Gennaro era indagato e nei suoi confronti i pm avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il gip aveva respinto la richiesta, ma la Procura aveva presentato ricorso al tribunale del Riesame, con udienza fissata per il primo dicembre.

Nei colloqui intercettati nell'ambito dell'indagine, l'ex capo della Polizia aveva respinto le accuse, che considerava infamanti, sostenendo di avere la coscienza a posto. Nei giorni precedenti alla morte, inoltre, i carabinieri del Ros avevano effettuato perquisizioni nella sua abitazione, negli uffici e in quelli di alcuni collaboratori, oltre che nell'abitazione del figlio.

Gli scritti sono ora nella disponibilità dei magistrati. La Procura di Grosseto indaga sulle circostanze della morte con un fascicolo per istigazione al suicidio, mentre la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha aperto un procedimento distinto, al momento contro ignoti, nell'ambito delle indagini sulle stragi mafiose. I documenti sequestrati sono stati trasferiti a Roma per gli accertamenti della polizia scientifica.

I documenti e l'hard disk portati da Roma

Venerdì pomeriggio, intorno alle 14.30, De Gennaro aveva lasciato Roma diretto in Maremma con due borsoni pieni di documenti. Si trattava, secondo le ricostruzioni, di carte processuali, ritagli di giornale e appunti relativi alle inchieste sulle stragi di mafia. Con sé aveva portato anche un hard disk, un supporto informatico che gli investigatori avevano cercato durante le perquisizioni.

In un colloquio intercettato De Gennaro aveva parlato di quel dispositivo, sostenendo di averlo affidato al figlio. Il supporto sarebbe stato poi trovato nella villa dagli investigatori, accompagnato da un appunto scritto a mano: «Ecco quello che cercate, non contiene nulla di rilevante».

Quel materiale potrebbe contribuire a chiarire il contesto delle ultime settimane e la posizione che De Gennaro intendeva sostenere rispetto alle contestazioni dei magistrati. La verifica dei contenuti dell'hard disk e dei manoscritti è ora nelle mani degli inquirenti, chiamati a distinguere gli elementi utili alle indagini dalle valutazioni personali lasciate dall'ex capo della Polizia.

L'arrivo in Maremma e l'ultima telefonata alla moglie

De Gennaro era arrivato nella tenuta intorno alle 17.30 di venerdì, dopo un confronto con i suoi legali, Franco Coppi e Francesco Bertorotta. Con loro aveva discusso della strategia difensiva in vista dell'udienza al Riesame. Secondo quanto ricostruito, era stato concordato di chiedere un rinvio dell'appuntamento fissato per il primo dicembre.

Una volta raggiunta la proprietà, l'ex capo della Polizia avrebbe congedato l'autista e l'uomo incaricato della tutela personale, dicendo che li avrebbe ricontattati quando avesse deciso di rientrare. In serata aveva telefonato alla moglie Carla: «Ormai è tardi, rientro domani».

La mattina successiva, intorno alle 7, la moglie avrebbe iniziato a chiamarlo senza ottenere risposta. Da qui l'allarme e l'intervento del custode. Il letto nella villa sarebbe stato trovato intatto: un particolare che ha alimentato l'ipotesi che De Gennaro abbia trascorso la notte nella dépendance, lavorando ai documenti e agli scritti poi sequestrati. Prima dello sparo fatale.