Il processo avrà inizio il sette aprile per Parretta e altre cinque persone. In abbreviato 51 imputati, tra i quali l’ex vicesindaco. Contestato il voto di scambio politico-mafioso

Il gup di Catanzaro, Gilda Danila Romano, ha rinviato a giudizio Enrico Caciotti, Massimo Carè, Roberto Ferrara, Domenico Gagliardi, Liberato Riitano e l’ex sindaco di Badolato Giuseppe Nicola Parretta.

Sono tutti coinvolti nell’inchiesta Ostro, contro la pervasività della cosca Gallace di Guardavalle.

A vario titolo vengono contestati i reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno, voto di scambio politico-mafioso, minacce, estorsione, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti.

Secondo l’accusa la cosca era parecchio armata, tanto da importare anche fucili da guerra da Serbia e Montenegro, e capace di esercitare un controllo capillare e asfissiante sul territorio del Basso Jonio catanzarese.

In particolare, il gruppo legato ad Antonio Paparo avrebbe condizionato le elezioni amministrative di Badolato nell’ottobre 2021. Un accordo illecito tra Paparo, il sindaco Nicola Parretta e il vicesindaco Ernesto Maria Menniti avrebbe consentito a Parretta di vincere le elezioni a mani basse permettendo a Paparo di inserirsi nelle attività dell’ente grazie anche alla nomina del figlio Maicol a presidente del consiglio comunale.

Il processo avrà inizio il prossimo sette aprile davanti al Tribunale di Catanzaro. Il rito abbreviato proseguirà il 18 febbraio per 51 persone:

Antonio Afflitto, 48 anni, di Badolato;

Maria Altamura , 40 anni, di Badolato;

, 40 anni, di Badolato; Francesco Aloi , 57 anni, di Guardavalle;

, 57 anni, di Guardavalle; Agazio Andreacchio , 48 anni, di Giaveno;

, 48 anni, di Giaveno; Cosimo Andreacchio , 23 anni, di Guardavalle;

, 23 anni, di Guardavalle; Cesare Antonio Arcorace , 36 anni, di Aschaffenburg (Germania) (allo stato latitante);

, 36 anni, di Aschaffenburg (Germania) (allo stato latitante); Giuseppe Bava , 48 anni, di Anzio;

, 48 anni, di Anzio; Andrea Bressi, 61 anni, di Badolato;

61 anni, di Badolato; Antonio Bressi , 38 anni, di Davoli;

, 38 anni, di Davoli; Nicola Chiefari , 52 anni, di Bucine;

, 52 anni, di Bucine; Ilario Comito , 57 anni, di Stilo;

, 57 anni, di Stilo; Giuseppe Antonio Fiorenza , 48 anni, di Badolato;

, 48 anni, di Badolato; Giuseppe Foti , 48 anni, di Stefanaconi;

, 48 anni, di Stefanaconi; Pasquale Franco , 44 anni, di Roma;

, 44 anni, di Roma; Angelo Gagliardi , 30 anni, di Guardavalle;

, 30 anni, di Guardavalle; Bruno Gagliardi , 37 anni, di Guardavalle;

, 37 anni, di Guardavalle; Antonio Galati , 56 anni, di Guardavalle;

, 56 anni, di Guardavalle; Francesca Galati , 27 anni, di Guardavalle;

, 27 anni, di Guardavalle; Francesco Galati , 48 anni, di Guardavalle;

, 48 anni, di Guardavalle; Cosimo Damiano Gallace , 64 anni, di Guardavalle;

, 64 anni, di Guardavalle; Domenico Gallelli , 50 anni, di Badolato;

, 50 anni, di Badolato; Domenico Geracitano , 24 anni, di Guardavalle;

, 24 anni, di Guardavalle; Antonella Giannini, 48 anni, di Badolato;

48 anni, di Badolato; Francesco Giorgi , 28 anni, di Bovalino;

, 28 anni, di Bovalino; Massimiliano Giorgio , 50 anni, di San Sostene;

, 50 anni, di San Sostene; Fernando Grande , 40 anni, di Isca sullo Ionio;

, 40 anni, di Isca sullo Ionio; Gregorio Grande , 51 anni, di Isca sullo Ionio;

, 51 anni, di Isca sullo Ionio; Saverio Grande , 45 anni, di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio;

, 45 anni, di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio; Vincenzo Grupico , 36 anni, di Marina di Gioiosa Ionica;

, 36 anni, di Marina di Gioiosa Ionica; Ernesto Maria Menniti , 75 anni, di Badolato;

, 75 anni, di Badolato; Marco Ottaiano , 31 anni, di Rho;

, 31 anni, di Rho; Angelo Paparo , 55 anni, di Badolato;

, 55 anni, di Badolato; Antonio Paparo , 63 anni, di Isca sullo Ionio;

, 63 anni, di Isca sullo Ionio; Gregorio Paparo , 61 anni, di Badolato;

, 61 anni, di Badolato; Maicol Paparo , 31 anni, di Badolato;

, 31 anni, di Badolato; Nicola Paparo , 24 anni, di Badolato;

, 24 anni, di Badolato; Pasquale Paparo , 33 anni, di Badolato;

, 33 anni, di Badolato; Pasquale Paparo , 27 anni, di Badolato;

, 27 anni, di Badolato; Rosa Maria Paparo , 65 anni, di Isca sullo Ionio;

, 65 anni, di Isca sullo Ionio; Antonio Cosimo Perronace , 31 anni, di Guardavalle;

, 31 anni, di Guardavalle; Ivano Piperissa , 49 anni, di Isca Marina;

, 49 anni, di Isca Marina; Giovanni Renda , 63 anni, di Santa Caterina dello Ionio;

, 63 anni, di Santa Caterina dello Ionio; Moreno Rocco Riitano , 38 anni, di Guardavalle;

, 38 anni, di Guardavalle; Giuseppe Riitano , 30 anni, di Guardavalle;

, 30 anni, di Guardavalle; Carmela Russo , 42 anni, di Badolato;

, 42 anni, di Badolato; Cosimo Sorgiovanni, 47 anni, di Monasterace;

47 anni, di Monasterace; Antonio Ussia , 38 anni, di Guardavalle;

, 38 anni, di Guardavalle; Bruno Vitale , 28 anni, di Sedriano;

, 28 anni, di Sedriano; Domenico Vitale , 56 anni, di Terricciola;

, 56 anni, di Terricciola; Domenico Vitale, 49 anni, di Guardavalle.

Nel collegio difensivo gli avvocati Vincenzo Cicino, Sergio Rotundo, Mauro Ruga, Vincenzo Sorgiovanni, Salvatore Staiano, Vincenzo Varano, Alfredo Arcorace, Annamaria Domanico, Vincenzo Larocca, Eleonora Ferrillo.