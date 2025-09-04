Sono stati raggiunti al largo dalla Guardia costiera e dal Roan della Guardia di finanza. Sono di nazionalità iraniana, irachena e curda. Ci sono anche donne e bambini

Nuovo sbarco di migranti nel porto di Roccella Ionica. Stavolta ne sono arrivati 55, di nazionalità iraniana, irachena e curda, soccorsi al largo mentre si trovavano a bordo di una barca a vela dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica e dal Roan di Vibo Valentia della Guardia di finanza.

Tra i migranti, partiti cinque giorni fa dalla Turchia, una decina di donne, due bambini e alcuni minori non accompagnati. Dopo il trasbordo, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia costiera, le persone, una volta sbarcate, sono state sottoposte ad un primo controllo da parte delle forze dell'ordine e del personale medico dell'Azienda sanitaria provinciale.

Successivamente sono state affidate ai volontari della Croce rossa e ospitate, temporaneamente, nel Centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell'area portuale.