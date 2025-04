Cronaca

Morte Papa Francesco, il vescovo Checchinato: «L’impegno per gli ultimi la sua eredità»

La scomparsa di Papa Francesco, morto stamani a Casa Santa Marta, lascia un vuoto incolmabile. A prendere la parola, monsignor Giovanni Checchinato, vescovo di Cosenza Bisignano: «Condivido con voi questa notizia triste ma aperta al mistero della risurrezione. Siamo nell'ottava di Pasqua in questo unico grande giorno in cui celebriamo Gesù risorto dai morti. Pensiamo che Papa Francesco è nella pienezza del Regno dei cieli che lui ha annunciato e a costruito con tutta la sua vita». Ricordato il suo impegno per la pace e per gli ultimi: «Sentiamo che questa è l'eredità che ci lascia. Noi siamo invitati a continuare quello che lui ha fatto: prenderci cura degli ultimi e lavorando instancabilmente per la pace».