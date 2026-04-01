Ha retto fino all’ultimo grado di giudizio l’impianto accusatorio del procedimento denominato Golgota costola di altre due importanti inchieste della Dda di Catanzaro sulla criminalità organizzata a Isola Capo Rizzuto: “Jonny” e “Tisifone”. Al centro delle indagini, condotte dalla Polizia, gli esponenti della cosca di ‘ndrangheta Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto ma anche quelli della famiglia Mannolo, appartenenti al ceppo dei “pecorari” attivi, in particolare, nel territorio di San Leonardo di Cutro. L’indagine ha unito le risultanze investigative di due distinti filoni che poi, nel corso del tempo, si sono intrecciati consentendo di far luce su un ampio spaccato criminale del territorio della provincia crotonese.

Contemplati i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, porto e detenzione illegale di armi e munizioni, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La prima sezione della Corte di Cassazione ha reso definitive 42 condanne, in parte rigettando e in parte dichiarando inammissibili i ricorsi proposti. Solo nel caso di Giovanni Greco gli ermellini hanno annullato la sentenza d’appello, senza rinvio, limitatamente alla condanna che è stata rideterminata in 12 anni 10 mesi di reclusione (13 anni e 4 mesi in appello).

Diventano, dunque, definitive le condanne nei confronti di

Salvatore Arena, 13 anni e 4 mesi; Fiore Macrillò, 11 anni e 4 mesi; Francesco Macrillò, 16 anni; Giuliano Mannolo, 20 anni; Antonio Nicoscia, 20 anni; Antonio Sestito, 20 anni; Giuseppe Timpa, 16 anni e 4 mesi; Santo Vittimberga, 13 anni un mese e 10 giorni; Carmine Astorino, 6 anni e 8 mesi; Valerio Carpino, 3 anni e 4 mesi; Salvatore Cappa, 2 anni e 8 mesi; Gerolamo Ferrini, 7 anni; Caterina Gaetano, 2 anni e 8 mesi; Giuseppe Geraldi, 10 anni e 8 mesi; Alessandro Giardino, 11 anni; Alfonsina Giardino, 3 anni e due mesi; Raffaele Gualtieri, 6 anni e 8 mesi; Mirko Iannone, 18 anni; Danilo Loscavo, 2 anni e 4 mesi; Giuseppe Macchione, 5 anni e 5 mesi; Giuseppe Mancuso, 4 anni e 8 mesi; Antonio Manfredi, 2 anni e 4 mesi; Fabio Mannolo, 9 anni e 6 mesi; Ivan Mannolo, 13 anni e 2 mesi; Rocco Mannolo, 19 anni e 10 mesi; Rocco Marchio, 4 anni e 4 mesi; Salvatore Martino, 4 anni, 8 mesi; Lucia Mirielli, 2 anni; Angela Nicastro, 2 mesi e 20 giorni; Giacomo Pacenza, 4 anni, 8 mesi; Santo Claudio Papaleo, 20 anni; Leonardo Passalacqua, 16 anni e 8 mesi; Fabio Procopio, 12 anni e 8 mesi; Emanuel Ribecco, 7 anni e 4 mesi; Domenico Riillo, 8 anni e 4 mesi; Francesco Riillo, 2 anni; Mirko Scarpino, 11 anni e 10 mesi; Ida Maria Scerbo, 4 anni; Martino Tarasi, 10 anni; Antonio Vasapollo, 6 anni e 8 mesi; Marco Ignazio Zedda, 2 mesi e 20 giorni.