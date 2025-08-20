Pioggia di richieste di affido per la piccola Fabiana, la neonata partorita a mare nei giorni scorsi, nel cuore della notte, sulla spiaggia di Caulonia da una giovane donna di circa 25 anni residente al nord, e poi abbandonata in ospedale a Locri.

Cronaca

Partorisce in spiaggia a Caulonia Marina e poi decide di lasciare la bimba in ospedale 

Redazione Cronaca
Partorisce in spiaggia a Caulonia Marina e poi decide di lasciare la bimba in ospedale

Dopo il ricovero la giovane ha fatto sapere di non essere nelle condizioni di prendersi cura della piccola, rinunciando alla custodia e lasciandola così affidata al personale medico del reparto di Pediatria. Come era inevitabile, la notizia della bambina in cerca di una famiglia ha scatenato una vera e propria gara per ottenere l’affidamento.

Cronaca

Fabiana nata in mare e abbandonata dalla madre: Caulonia abbraccia la piccola che ora aspetta di essere adottata

Ilario Balì
Fabiana nata in mare e abbandonata dalla madre: Caulonia abbraccia la piccola che ora aspetta di essere adottata

Secondo la legge il minore abbandonato viene preso in carico dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, in questo caso quello di Reggio Calabria. Detto Tribunale, a fronte di un neonato abbandonato, nomina pressoché immediatamente un suo tutore dopodiché vaglia i requisiti delle coppie che fanno già parte delle liste presenti presso di sé, avendo già superato l’iter procedimentale per l’adozione dei minori.

Cronaca

Fabiana partorita in mare a Caulonia, la testimonianza di chi l’ha salvata: «Ho pianto mentre la stringevo»

Redazione Cronaca
Fabiana partorita in mare a Caulonia, la testimonianza di chi l’ha salvata: «Ho pianto mentre la stringevo»

Secondo quanto si è appreso una famiglia di Reggio, già da tempo in lista e in possesso di tutti i requisiti, ha chiesto e ottenuto dall’autorità giudiziaria competente l’affidamento della piccola Fabiana, che ieri ha lasciato l’ospedale. Un iter accelerato (che in condizioni normali richiederebbe tempistiche più lunghe), in ragione della tenerissima età della bambina.