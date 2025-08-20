La bimba ha lasciato ieri l’ospedale. Per lei si era scatenata una vera e propria gara, ma esiste un iter che passa per il Tribunale dei minori, il quale vaglia i requisiti di coppie già in lista per l’adozione

Pioggia di richieste di affido per la piccola Fabiana, la neonata partorita a mare nei giorni scorsi, nel cuore della notte, sulla spiaggia di Caulonia da una giovane donna di circa 25 anni residente al nord, e poi abbandonata in ospedale a Locri.

Dopo il ricovero la giovane ha fatto sapere di non essere nelle condizioni di prendersi cura della piccola, rinunciando alla custodia e lasciandola così affidata al personale medico del reparto di Pediatria. Come era inevitabile, la notizia della bambina in cerca di una famiglia ha scatenato una vera e propria gara per ottenere l’affidamento.

Secondo la legge il minore abbandonato viene preso in carico dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, in questo caso quello di Reggio Calabria. Detto Tribunale, a fronte di un neonato abbandonato, nomina pressoché immediatamente un suo tutore dopodiché vaglia i requisiti delle coppie che fanno già parte delle liste presenti presso di sé, avendo già superato l’iter procedimentale per l’adozione dei minori.

Secondo quanto si è appreso una famiglia di Reggio, già da tempo in lista e in possesso di tutti i requisiti, ha chiesto e ottenuto dall’autorità giudiziaria competente l’affidamento della piccola Fabiana, che ieri ha lasciato l’ospedale. Un iter accelerato (che in condizioni normali richiederebbe tempistiche più lunghe), in ragione della tenerissima età della bambina.