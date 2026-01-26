Inserendosi nel dibattito, il Mit ha poi assicurato che il provvedimento normativo, che sarà portato in Cdm mercoledì, «non avrà alcun intento di limitare le competenze e il ruolo della Corte dei conti»

L'Associazione Magistrati della Corte dei conti esprime «forte preoccupazione per lo schema di decreto-legge sulle cosiddette Grandi opere, attualmente in preparazione, che punta a sbloccare il progetto del Ponte sullo Stretto aggirando i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte». Il provvedimento, prosegue l'associazione dei giudici contabili, «se approvato, prevederebbe l'emanazione di una nuova delibera Cipess ma svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte dei conti, precludendo le necessarie verifiche sugli atti correlati e presupposti, peraltro in deroga al regime recentemente introdotto dalla l. n. 1/2026. Inoltre, il decreto introdurrebbe un ulteriore scudo per escludere la responsabilità per colpa grave anche in caso di danni alle finanze pubbliche. In questo modo si potrebbe ottenere il visto di legittimità senza rimuovere le violazioni di legge già accertate e senza il rischio di azioni della Procura della Corte dei conti per condotte che si rivelassero dannose per gli interessi della collettività».

Immediata la replica del ministro Matteo Salvini: «È incredibile come qualcuno contesti i contenuti di un decreto senza che il decreto ancora esista».

«Pur di aprire i cantieri per il ponte nel massimo della trasparenza e legalità vogliamo ascoltare i rilievi della Corte dei Conti - ha proseguito - che i magistrati della Corte dei Conti contestino il decreto ancora prima che ci sia il decreto, mah... mi fa venire il dubbio che qualcuno pregiudizialmente non voglia il Ponte. Ecco, lo vada a spiegare ai siciliani e ai calabresi, negli scorsi giorni col mare in quelle condizioni, erano bloccati». Il decreto, ha poi spiegato il vicepremier, sara' portato "in Consiglio dei Ministri mercoledì».

Il commento del Mit

«Sorprendono i commenti perentori dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti» su una ipotesi del provvedimento normativo relativo al ponte sullo Stretto di Messina che «non avrà alcun intento di limitare le competenze e il ruolo della Corte dei conti ma, al contrario, avrà l'obiettivo di conformarsi ai rilievi della Corte dei conti rilasciati sulla Delibera CIPESS e sul III Atto aggiuntivo alla convenzione». Lo comunica il Mit. A questo riguardo, prosegue il Ministero, «è stato più volte anticipato l'obiettivo di voler ottenere una registrazione piena per entrambi i suddetti atti che saranno aggiornati e trasmessi per il previsto esame di legittimità insieme alla documentazione prevista dal Decreto legge 35/2023». Il Mit ribadisce inoltre che il Commissario previsto dal provvedimento normativo «opererebbe, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la finalità di promuovere una maggiore efficienza della procedura approvativa in considerazione della complessa normativa speciale in vigore».