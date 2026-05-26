Non solo posizioni con pene rideterminate in appello dopo un precedente annullamento con rinvio ad opera della Cassazione, ma anche imputati le cui posizioni sono state separate e che verranno trattate con apposita udienza. E’ quanto deciso dalla Corte d’Appello di Catanzaro nell’esaminare 14 posizioni le cui condanne erano state annullate con rinvio dalla Suprema Corte il 22 maggio dello scorso anno. Se per 29 imputati è intervenuta il 21 maggio scorso sentenza di condanna con la rideterminazione delle pene, per altri 14 imputati le posizioni sono state stralciate e verranno giudicate il 17 settembre prossimo. Si tratta di: DE CERTO Giuseppe, nato il 27-04-1993, di Nicotera – avvocati Francesco Capria e Dario Vannietello; DE GAETANO Fabio, nato il 12-03-1980, di Rombiolo (6 anni in precedenza) – avvocati Antonio Barillari e Guido Contestabile; DE GAETANO Nicola, nato il 18-02-1988, di Rombiolo (2 anni e 4 mesi in precedenza) – avvocato Francesco Calabrese; IANNELLO Francesco, nato il 22-08-1980, di San Gregorio d’Ippona (4 anni e 6 mesi in precedenza) – avvocati Salvatore Staiano e Vianello Accorretti; LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22-04-1964, di Vibo Valentia (1 anno e 4 mesi in precedenza) – avvocato Diego Brancia; MANTELLA Vincenzo, nato il 25-09-1986, di Vibo Valentia (12 anni in precedenza) – avvocati Francesco Sabatino e Diego Brancia; MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16-06-1970, di Mesiano di Filandari (14 anni in precedenza) – avvocati Francesco Lojacono e Daniela Garisto; NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08-04-1983, di Briatico (20 anni in precedenza) – avvocati Giuseppe Bagnato e Valerio Vianello Accorretti; PATANIA Antonio, nato il 20-08-1985, di Sant’Onofrio (12 anni in precedenza) – avvocati Tiziana Barillaro e Vincenzo Gennaro; PRESTANICOLA Andrea, nato il 29-11-1986, di Ionadi (12 anni e 4 mesi in precedenza) – avvocato Valerio Vianello Accorretti; RIZZO Giovanni, nato il 29-10-1982, di Nicotera (12 anni in precedenza) – avvocati Guido Contestabile e Pietro Antonio Corsaro; SCRIVA Giuseppe, nato il 14-01-1960, di Vibo Valentia (12 anni nel precedente processo d’appello) – avvocati Sergio Rotundo e Franceso Lojacono; SHKURTAJ Lulezim, nato il 27-05-1987, Albania (6 anni in precedenza) – avvocati Maria Cristina Masetti e Domenico Leto; VITRO’ Luigi, nato il 06-11-1974, di Vibo Valentia (3 anni in precedenza) – avvocati Giovanni Vecchio e Sergio Rotundo.

Tali imputati risultano allo stato tutti a piede libero, tranne Gregorio Niglia (arresti domiciliari) e Vincenzo Mantella (obbligo di firma per altra causa).

Diversi i Comuni del Vibonese parti civili nel processo (avvocati Domenico Paglianiti, Domenico Sorace, Massimiliano De Benetti, Domenico Talotta, Maria Antonietta La Monica, Antonella Fava Smiriglia, Paolo Del Giudice, Maristella Paolì per il Comune di Vibo). L’avvocato Maria Rosa Pisani assiste invece la Provincia di Vibo Valentia, mentre l’avvocato Michele Rausei rappresenta la Regione Calabria e l’avvocato La Monica l’Associazione antiracket della provincia di Vibo. Parti civili anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Interno, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento antiracket e antiusura, tutti assistiti dall’Avvocatura Generale dello Stato.