È stata ritrovata nelle scorse ore Cinzia Messina, la mamma di 42 anni scomparsa nella serata di venerdì da Comparni, frazione di Mileto. Lo ha annunciato sui social la figlia Francesca che ha ringraziato quanti hanno manifestato vicinanza e affetto: «Siete stati veramente in tanti ad aiutarci», ha scritto. La giovane ha ringraziato le forze dell’ordine che hanno rintracciato la donna.

«Sono felice di poter dire che mia mamma è al sicuro, ma in questo momento è un po’ disorientata e ha bisogno di tempo per riprendersi», ha aggiunto la giovane che ieri aveva lanciato l’accorato appello su facebook.